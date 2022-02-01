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Дочь Юдашкина заявила, что работа помогает ее онкобольному отцу жить

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 11:23
Общество
Дочь Юдашкина заявила, что работа помогает ее онкобольному отцу жить
Pr Scr tvrain.ru

Москва, 1 февраля. Дочь Валентина Юдашкина Галина считает отца большим трудоголиком, который не бросит работу. По ее словам, именно работа помогает жить дизайнеру, который борется с раком.

Галина уверена, что работа помогает отцу не думать о негативе. Поэтому пока у модельера есть силы и желание творить, он будет заниматься любимым делом. Дочь Юдашкина убеждена, что работа дает ее отцу «жизнь, силы, интерес». По ее словам, модельер настоящий трудоголик.

К слову, дизайнер, узнав о страшном недуге, ушел в себя. Онкобольной Юдашкин огородился от публики, но из глубокой депрессии его смогли вытащить родные и близкие.

«В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год… В самом начале была апатия. Но постепенно я из этого вышел», — приводит «СтарХит» слова кутюрье.

Несколько лет назад Валентину Юдашкину поставили страшный диагноз — рак. Несмотря на недуг, он продолжил работать. Дочь помогает модельеру вести бизнес.

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