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МИД: Лавров проведет переговоры с Блинкеном по реакции РФ на наработки США по безопасности

Политика
МИД: Лавров проведет переговоры с Блинкеном по реакции РФ на наработки США по безопасности
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 февраля обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном реакцию Москвы на американские наработки по российским предложениям о безопасности, сообщили в МИД России.

По информации дипломатов, после переговоров Сергей Лавров прокомментирует ситуацию.

«Сегодня состоится телефонный разговор Сергея Лаврова с Блинкеном. Основная тема — реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности», — сказано в сообщении.

До этого глава МИД России направил своим коллегам в НАТО и США послания, которые касаются понимания в Альянсе фундаментального принципа неделимости безопасности.

Посольство РФ ранее направило главе МИД Финляндии Пекке Хаависто послание Лаврова по безопасности. Теперь Москва ожидает реакции со стороны финского руководства.

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