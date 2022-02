Ракетный щит страны Чучхе: переговорный аргумент или ядерная дубина

Северная Корея, несмотря на глубокую международную изоляцию и экономические трудности из-за санкций США, продолжает развивать национальные ракетно-ядерные средства. Они являются лучшей гарантией суверенитета и обеспечивают подготовку будущих переговорных позиций по денуклеаризации полуострова и как следствие, к выходу из санкционного круга.

Январь 2022 года шокировал ту часть «мировой общественности», которая всеми силами пытается подавить стремление КНДР к достойному существованию, демонизируя северокорейское государство, прикрепив к нему ярлык страны-изгоя. Лидер КНДР Ким Чен Ын, осознавая, что ведение переговоров с Западом возможно только лишь с позиции силы, эту самую силу в течение первого месяца наступившего года демонстрировал в полный рост — по самым разным направлениям развития своего ракетного арсенала.

Так, 5 января с мобильной пусковой установки, выполненной на базе многоосного шасси, был произведен тестовый пуск баллистической ракеты, внешне напоминающей ранее представленную «Хвасон-8» (Hwasong 8), но оснащенную принципиально новой головной частью. Некоторые специалисты уверены, что боевой блок запущенной ракеты является ничем иным, как планирующим гиперзвуковым глайдером. Имеющиеся аэродинамические поверхности говорят о том, что боевая часть способна маневрировать на конечном участке траектории, затрудняя ее перехват средствами противоракетной обороны. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) заявило, что была испытана именно «гиперзвуковая» ракета. По оценке японских военных, наблюдавших за пуском, корейская ракета пролетела порядка 700 километров и упала в Японское море южнее Приморского края.

На следующем пуске «гиперзвуковой» ракеты присутствовал руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын, который наблюдал за действиями боевых расчетов и стартом из защищенного командного пункта. Ракета, конструктивно схожая с ракетой «Хвасон-8», так же как и 5 января, стартовала с мобильной пусковой установки. По данным наблюдателей, боевой блок упал в Японское море, пролетев порядка 1000 километров.

14 января Северная Корея по условным целям нанесла групповой удар двумя тактическими управляемыми ракетами. В сообщении ЦТАК указывается, что «пуск выполнил железнодорожный ракетный полк, который, получив внезапную боевую задачу, совершил маневр к стартовой площадке в провинции Северный Пхенъан, откуда поразил установленную цель, расположенную в Восточном Корейском море (так в КНДР называют Японское море)».

Эти ракетные стрельбы всколыхнули международное сообщество и в адрес КНДР прогремели требования прекратить запуски и приступить к добровольному разоружению. США ввели очередные санкции, в том числе затронувшие гражданина России и российскую компанию «Парсек», которая, по мнению американских властей, «является ключевой компанией, обеспечивающей Пхеньян ракетными технологиями». Свою обеспокоенность успехами корейской ракетно-ядерной программы выразили даже в Лондоне, призвав Ким Чен Ына вернуться к диалогу с Вашингтоном.

В то же время официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предупредил Вашингтон, Сеул и прочие заинтересованные стороны о необходимости проявить сдержанность в своих высказываниях и воздержаться от поспешных суждений и чрезмерно острой реакции на активизацию ракетных пусков в КНДР.

17 января северокорейцы провели успешное испытание двух одноступенчатых твердотопливных ракет KN-24, которые, пройдя по баллистической траектории (с максимальной высотой полета до 40 км), поразили условную цель на дальности 380 километров. Сообщается, что ракеты были запущены из района международного аэропорта Сунан, расположенного в двадцати километрах от столицы КНДР.

North Korean state TV released additional images of Monday's missile test on Tuesday afternoon. Read about this short-range ballistic missile test here: https://t.co/ZrFOSfUaNW pic.twitter.com/tWocWkV5Yx

В ответ на проведение очередных испытаний, в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что организация призывает Северную Корею возобновить переговоры о денуклеаризации полуострова. Однако, Пхеньян посчитал преждевременным переход к переговорам с имеющихся позиций и продолжил кошмарить заинтересованные стороны своими военно-техническими успехами. А успехи у корейских ракетчиков не слабые.

25 января цели в Японском море поразили две крылатые ракеты большой дальности, которые, по оценке западных специалистов, способны нести ядерные заряды. Как сообщает ЦТАК, крылатые ракеты прошли порядка 1800 километров по сложной траектории, включающей множество поворотных пунктов, и пробыли в воздухе около 2,5 часов.

Через день, 27 января, из района Хамхын, северокорейские ракетчики осуществили групповой пуск двух тактических ракет малой дальности, которые поразили цель на расстоянии 190 километров. Стрельба велась по скалистому острову в Японском море с реальными боевыми частями. В сообщении местного информагентства указано, что «наблюдаемая мощность взрыва удовлетворяет проектным требованиям».

Вишенкой на торте январского ракетного «шутинга» стал пуск баллистической ракеты, осуществленный из провинции Джаганг 30 января. Его особенностью стала высота траектории полета ракеты, апогей которой, по заявлению японских военных, составил 2000 километров, при том, что дальность пуска не превысила 800 километров. Специалисты полагают, что при таких летных характеристиках, данный ракетный комплекс способен обеспечить досягаемость на расстоянии до 4300 км. Такая дальность полета ракеты позволяет Пхеньяну, например, поразить американскую военную базу на острове Гуам, и уж конечно, обеспечить «накрытием» всю территорию Японии, на которой расположено значительное количество армейских объектов США.

Pyongyang releases footage of a rocket launch on Jan. 30, claims that a "Hwasong 12-type" rocket rose to a height of 2,000 km, "took" several pictures of Earth from space, traveled 4,500 km, and splashed down in the Sea of ​​Japan. #DPRK pic.twitter.com/wcvjqKEjfu