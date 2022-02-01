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Глава МИД Венгрии Сийярто показал фото с пробежки в районе Воробьевых гор

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 11:19
Общество
Глава МИД Венгрии Сийярто показал фото с пробежки в районе Воробьевых гор
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Москва, 1 февраля. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже приехал в Москву. Дипломат решил не отдыхать, а отправился не пробежку в свободное время.

Он 1 февраля опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил, что пошел позаниматься спортом в районе Воробьевых гор.

«Привычный московский старт», — написал министр иностранных дел.

Глава МИД Венгрии Сийярто показал фото с пробежки в районе Воробьевых гор
Prt Scr facebook.com / Szijjártó Péter

На снимке Петер Сийярто бежит по заснеженному берегу реки в яркой шапке. За его спиной виднеется здание Московского государственного университета.

Глава МИД Венгрии 1 февраля встретится в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. В этот же день состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они обсудят европейскую безопасность, сообщает НСН.

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венгрия сийярто пробежка
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