Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох заявил о передаче Украине снарядов для систем ПВО

Варшава, 1 февраля. Польша намерена передать Украине очередную партию военной помощи в виде снарядов для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Ранее польский Сейм принял решение о предоставлении ВСУ десятков тысяч единиц оборонительных вооружений в рамках программы военной помощи.

«Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды», — поделился Солох в эфире телеканала Polsat.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий при этом заявил, что его страна передаст Украине ПЗРК Grom и беспилотники для укрепления боеспособности ВСУ. Об этом сообщил RT.

США передали очередную партию военной помощи украинской стороне. В понедельник пятый по счету американский самолет приземлился в аэропорту Киева.