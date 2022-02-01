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Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох заявил о передаче Украине снарядов для систем ПВО

Армия
Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох заявил о передаче Украине снарядов для систем ПВО
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Варшава, 1 февраля. Польша намерена передать Украине очередную партию военной помощи в виде снарядов для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Ранее польский Сейм принял решение о предоставлении ВСУ десятков тысяч единиц оборонительных вооружений в рамках программы военной помощи.

«Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды», — поделился Солох в эфире телеканала Polsat.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий при этом заявил, что его страна передаст Украине ПЗРК Grom и беспилотники для укрепления боеспособности ВСУ. Об этом сообщил RT.

США передали очередную партию военной помощи украинской стороне. В понедельник пятый по счету американский самолет приземлился в аэропорту Киева.

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