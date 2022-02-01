Посольство РФ направило главе МИД Финляндии Хаависто послание Лаврова по безопасности

Хельсинки, 1 февраля. Российское посольство в Финляндии направило министру иностранных дел страны Пекке Хаависто послание его коллеги из РФ Сергея Лаврова по вопросам гарантий безопасности, сообщили представители дипломатической миссии.

Теперь Москва ожидает реакции со стороны финского руководства.

«Посольство передало соответствующее письмо министру иностранных дел Финляндии. Ожидаем реакции финской стороны», — сообщили дипломаты в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, Лавров уже направил коллегам из Североатлантического альянса и США послания, которые касаются понимания в НАТО фундаментального принципа неделимости безопасности.