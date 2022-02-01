Разработчик первой центральноафриканской соцсети Turaco вручил смартфоны активным пользователям

Банги, 1 февраля. Самые активные пользователи первой центральноафриканской социальной сети Turaco получили от разработчика приложения подарочные смартфоны. Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.

«Мы хотим поблагодарить наших соотечественников за то, что они решили отказаться от западных медиа, поддержать программистов и побудить других жителей массово подключаться, развивать собственную IT-отрасль.

Поэтому мы вручили самым активным пользователям подарочные наборы, в которые входят новые смартфоны на базе Android. Это устройства под брендом Spark pro 7», — рассказал директор компании Turaco и один из разработчиков социальной сети Мариус Ромео Гамандо.