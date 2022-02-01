Разработчик первой центральноафриканской соцсети Turaco вручил смартфоны активным пользователям

Банги, 1 февраля. Самые активные пользователи первой центральноафриканской социальной сети Turaco получили от разработчика приложения подарочные смартфоны. Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.
«Мы хотим поблагодарить наших соотечественников за то, что они решили отказаться от западных медиа, поддержать программистов и побудить других жителей массово подключаться, развивать собственную IT-отрасль.
Поэтому мы вручили самым активным пользователям подарочные наборы, в которые входят новые смартфоны на базе Android. Это устройства под брендом Spark pro 7», — рассказал директор компании Turaco и один из разработчиков социальной сети Мариус Ромео Гамандо.
Программист добавил, что основным языком в приложении является местный диалект — санго, хотя существует возможность переключиться на французский и английский.
«Turaco — это новая сеть, разработанная жителями Центральноафриканской Республики для населения ЦАР. Этот продукт является большим шагом вперед для страны с точки зрения развития отрасли и технологий, которые серьезно пострадали от кризиса безопасности.
Я хочу обратиться ко всем соотечественникам и попросить дать нашему стартапу шанс, вам понравится, вот увидите», — заключил Гамандо.
Презентация нового продукта состоялась в начале декабря 2021 года. Программа предоставляет пользователям удобный мессенджер, ленту местных новостей, радиоэфиры центральноафриканских станций и другие функции.