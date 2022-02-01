Правительство Франции увидело прогресс переговоров в «нормандском формате»

Париж, 1 февраля. Переговоры «нормандского формата» по Донбассу имеют прогресс. Об этом сказал официальный представитель Правительства Франции Габриэль Атталь.

Он напомнил, что недавно в Париже прошла встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Франции, России, Украины и Германии).

«Мы констатируем позитивный прогресс в "нормандском формате"», — сказал Атталь в комментарии радиостанции France Info.

По его словам, Франция надеется избежать военного конфликта на Украине. В Париже уверены, что это возможно сделать.

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили возобновление работы «нормандского формата».