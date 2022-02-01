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Марина Зудина появилась на кинопремии «Золотой орел» в бриллиантах за 15 млн рублей

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 11:05
Общество
Марина Зудина появилась на кинопремии «Золотой орел» в бриллиантах за 15 млн рублей
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 1 февраля. Актриса театра и кино Марина Зудина пришла на кинопремию «Золотой орел» в бриллиантах за 15 миллионов рублей. Дизайнер Влад Торхов оценил образ знаменитости на ковровой дорожке.

Звезда театра и кино блистала на кинопремии, которая прошла в конце января. Вдова режиссера Олега Табакова выбрала для выхода в свет элегантное платье черного цвета, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Лиф наряда расшит кружевом, у платья было глубокое декольте.

Дизайнер, комментируя образ звезды, обратил внимание на выбранные знаменитостью украшения. По его мнению, они прекрасно сочетались с вечерним платьем.

«Хорошо, что актриса добавила в образ украшения, иначе бы тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью была бы стерта. Идеально дополнили образ украшения из бриллиантов Mercury общей стоимостью около 15 миллионов рублей», — указал Торхов в интервью kp.ru.

Марина Зудина уже больше года пытается свыкнуться с ролью бабушки. Внучку ей подарил сын Павел, который состоит в отношениях с актрисой Софьей Синицыной.

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золотой орел украшения зудина
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