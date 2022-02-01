Россия работает над формированием «сводной» реакции на ответ НАТО и США по безопасности

Москва, 1 февраля. Российская сторона продолжает подготовку «сводной» реакции на ответ НАТО и США по гарантиям безопасности, сообщил высокопоставленный дипломатический источник.

По словам информатора, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже направил коллегам из Североатлантического альянса послания, которые касаются понимания в НАТО фундаментального принципа неделимости безопасности. Вот на эти обращения со стороны Запада ответа не последовало. Не стоит воспринимать эти послания как реакцию России на ответ США и НАТО по безопасности.

«Мы продолжаем анализировать их письменные ответы. А параллельно задали вот такой вопрос — в форме обращение министра коллегам в НАТО. Ничего другого в письменном виде не направлялось. Наша реакция сводная готовится», — сообщил источник РИА Новости.

В МИД России ранее опровергли информацию о том, что Москва якобы передала Вашингтону ответ по гарантиям безопасности.

Журналисты Washington Post до этого сообщили, что Белый дом якобы получил от Кремля ответ на направленные ранее США предложения по безопасности, передает НСН.