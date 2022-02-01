Экс-полузащитник «Зенита» Шатов заключил контракт с «Уралом»

Екатеринбург, 1 февраля. Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Олег Шатов перешел в «Урал».

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» сообщила на официальном сайте о переходе трехкратного чемпиона России Олега Шатова. Полузащитник заключил контракт до конца нынешнего сезона.

Примечательно, что Шатов начинал профессиональную карьеру в «Урале». Экс-полузащитник сборной России выступал за клуб из Екатеринбурга до 2012 года. Кроме того, Шатов играл за махачкалинский «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и казанский «Рубин». В ноябре прошлого года полузащитник принял решение приостановить карьеру, но в январе отправился на тренировочный сбор в ОАЭ с «Уралом».

Ранее нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе перешел в «Эльче». Испанский клуб арендовал форварда красно-белых до конца нынешнего сезона.