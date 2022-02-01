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Верка Сердючка призвала Владимира Соловьева приобрести таблетки от шизофрении

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Общество
Верка Сердючка призвала Владимира Соловьева приобрести таблетки от шизофрении
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Киев, 1 февраля. Украинский певец, пародист и актер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, ответил на критику со стороны российского телеведущего Владимира Соловьева. Артист полагает, что журналисту пора принимать медикаменты.

Соловьев отреагировал на скандальное выступление Сердючки на одном из юмористических шоу, где певица исполнила композицию об украинском националисте Степане Бандере. Телеведущий предложил наказание для Данилко, призвав закрыть для него Россию и отрезать таким образом от российских денег.

Пародист отреагировал на слова журналиста на своей странице в Instagram. Сердючка опубликовала скрин с Соловьевым и словами «Пошел вон из России, гаденыш!», которые адресованы ей. Ниже Данилко разместил фото упаковки таблеток от шизофрении, которые, по его мнению, стоит приобрести телеведущему. Кроме того, артист исковеркал отчество журналиста, которого зовут Владимир Рудольфович, на созвучное.

«Срочно в аптеку!» — призвала Сердючка.

Верка Сердючка призвала Владимира Соловьева приобрести таблетки от шизофрении
Pr Scr youtube.com /

Владимир Соловьев — далеко не единственный, чье внимание привлекла скандальная песня Данилко. На композицию о националисте отреагировал и ведущий шоу «60 минут» Евгений Попов. Он предложил Сердючке спеть песню про Иосифа Сталина, отметив, что артист готов выйти на сцену с любым треком ради хорошего гонорара.

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соловьев сердючка данилко
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