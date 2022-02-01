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Стоимость российского газа для Молдавии может снизиться более чем на 100 долларов

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 11:00
Экономика
Стоимость российского газа для Молдавии может снизиться более чем на 100 долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 1 февраля. Цена на газ для Молдавии может стать существенно ниже в феврале, заявил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

Согласно его оценкам, стоимость тысячи кубометров может снизиться с 686,9 до 563 долларов.

«По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара за 1 тыс. кубометров», — написал Чебан.

«Молдовагаз» ранее испытал трудности из-за роста закупочных цен и задержал авансовые платежи. Власти Молдавии также выступали за пересмотр условий газового контракта с Россией.

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