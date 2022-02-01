Бывший владелец «Палермо» Дзампарини умер в 80 лет

Рим, 1 февраля. Бывший владелец футбольного клуба «Палермо» Маурицио Дзампарини скончался в Италии. Время и место похорон пока неизвестны.

Известно, что врачи госпитализировали Дзампарини с перитонитом. Через несколько дней мужчину выписали, но спустя короткое время состояние его здоровья снова сильно ухудшилось.

Напомним, что до «Палермо» Маурицио Дзампарини был владельцем «Венеции», которую он вывел в Серию А. А в «Палермо» предприниматель пришел в 2002 году. При нем клуб вышел в Серию А и выступал в Кубке УЕФА.

Три года назад футбольный клуб признали банкротом. Сейчас футболисты «Палермо» играют в третьем по силе дивизионе Италии.