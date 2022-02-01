Поставляя вооружение Киеву, Польша заинтересована в войне на Украине. Об этом ФАН рассказал украинский политик, депутат Одесского областного совета VI созыва Алексей Албу.

Крупная партия оружия

Руководство Польши решило предоставить Украине крупную партию оборонительного вооружения. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

pixabay.com /

По его словам, речь идет о десятках тысяч единиц оружия. Правда, он не уточнил его номенклатуру и сроки поставок.

«Принято решение о передаче Украине оборонительного вооружения», — отметил Солох.

Варшава заинтересована в войне

Как отметил Алексей Албу, поставки польского оружия Киеву свидетельствуют о заинтересованности Варшавы в военном конфликте на Украине.

«К нам все чаще поступают сигналы о том, что Польша готовится к принятию беженцев из Украины, проводит соответствующие организационные мероприятия. Важно учитывать, что увеличение количества рабочей силы приводит к падению спроса, а значит, и стоимости. Таким образом, польские компании сумеют воспользоваться украинским кризисом и извлечь экономическую выгоду», — пояснил Алексей Албу.

Федеральное агентство новостей /

Однако, заметил эксперт, экономические причины не являются единственными. В контексте недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая объявила о фактическом образовании трехстороннего союза для противостояния России из Великобритании, Польши и Украины, стоит учитывать, что Варшава вряд ли решилась бы на подобный шаг без согласования с Лондоном. Таким образом, мы можем предположить, что вышеупомянутый альянс уже начал реализовывать свои союзные задачи.

«Однако ни в Лондоне, ни тем более в Варшаве не учитывают сценарий, при котором чиновники в кризисной ситуации, скорее всего, просто распродадут львиную долю этого оружия. А дальше через подконтрольную украинским бандам часть границы между Украиной и ЕС оно может вернуться обратно в Европу. Таким образом, дубина, которую дали в руки националистам, может ударить по головам тех, кто ее дал», — резюмировал свою позицию Алексей Албу.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.