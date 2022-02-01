Владимир Винокур рассказал ФАН о своем участии в концерте, посвященном Льву Лещенко

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов Лев Лещенко сегодня празднует свое 80-летие. В беседе с ФАН советский и российский артист эстрады, юморист, певец, телеведущий, педагог, народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал о том, как собирается встретить юбилей своего давнего друга.

«В «Крокус Сити Холл» — большой концерт, посвященный 80-летию Льва Лещенко. Я в составе [артистов]. Я пою с ним вместе», — сообщил артист.

instagram.com / @vladimir_vinokur

Всенародную любовь Владимиру Винокуру принесли его блистательные пародийные выступления и юмористические монологи. Кроме этого, народный артист РСФСР принимал участие в создании таких фильмов, как «Проверка на дорогах», «Не бойся, я с тобой», «Пистолет с глушителем», «Военно-полевой романс», «Снежная королева», «Королевство кривых зеркал», «Золотая рыбка», «Матильда».

Ранее певец Лев Лещенко в беседе с ФАН рассказал о том, как готовится к концерту по случаю своего юбилея. Артист также пожелал читателям Федерального агентства новостей счастья и вселенской любви.