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Правительство Владимирской области направило 14 автомобилей в помощь медикам
Общество
Правительство Владимирской области направило 14 автомобилей в помощь медикам
Федеральное агентство новостей  / 

Владимир, 1 февраля. Во Владимирской области растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусной инфекцией, что стало одной из ключевых тем оперативного совещания в администрации.

Ежедневно в поликлиники обращается до 7,5 тысячи взрослых и до 1 тысячи детей. Одновременно заболевает и медицинский персонал, сообщают «Владимирские ведомости». Наиболее сложная ситуация отмечается во Владимире, Гусь-Хрустальном и Александрове. Для детей до 15 лет установлен приоритет обслуживания на дому, а взрослых ориентируют на обращение в «красные зоны» поликлиник, часы работы которых увеличены.

Для обеспечения медицинской помощи дополнительно задействованы специалисты стационаров и узкой направленности. Врио губернатора области Александр Авдеев дал поручение направить на помощь медикам 14 автомобилей областной администрации с водителями.

Глава регионального медицинского ведомства Артем Осипов полагает, что ситуация начнет стабилизироваться через 7 – 10 дней.

Ранее ФАН рассказывал о массовом закрытии школ на карантин в Волгоградской области. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди детей и педагогов.

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