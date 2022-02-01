Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство

Рим, 1 февраля. Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы стать гражданкой России. Она считает российскую культуру частью своей собственной.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой», — отметила звезда кино в интервью ТАСС.

Мути добавила, что ее мать недавно умерла, и получение российского гражданства дочерью стало бы подарком для женщины. Актриса уже начала собирать необходимые документы, но столкнулась с трудностями, создаваемыми итальянской бюрократией.