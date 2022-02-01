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Число уезжающих из Турции врачей выросло в 24 раза за десять лет

Весь мир
Число уезжающих из Турции врачей выросло в 24 раза за десять лет
Global Look Press  /  Yasin Akgul/dpa

Анкара, 1 февраля. Оппозиционный турецкий депутат от «Хорошей партии» Айтун Чирай вынес на рассмотрение парламента вопрос об эмиграции сотрудников медицинских учреждений из страны. По словам политика, за последние десять лет число врачей, покидающих республику, увеличилось в 24 раза.

Такой показатель он вывел из официальных отчетов Турецкой медицинской ассоциации, куда желающие работать за границей медики обязаны подать заявку и получить квалификационный сертификат. Количество ежегодно выдаваемых документов позволило понять, как с годами усиливался отток специалистов в иностранные государства.

Чирай подверг Минздрав критике за то, что оно не предпринимает никаких мер по предотвращению «утечки мозгов». Затем депутат официально предложил Великому национальному собранию разобраться с данной проблемой.

«Какие меры вы предпримете? Чего ждет министерство здравоохранения, чтобы начать выяснять экономические и социальные причины участившихся отъездов врачей и оперативно сделать требуемые шаги?», — спросил он главу ведомства Фахреттина Коджа.

Как сообщил Чирай, только за истекшие два года Турцию покинули более трех тысяч квалифицированных специалистов, хотя в действительности это число может быть еще выше. Поводом для бегства стал валютный кризис, из-за которого заработной платы медиков недостаточно для достойного проживания. Помимо этого, недовольство работников сектора здравоохранения вызывает и наплевательское отношение к их статусу, что зачастую выражается в нападках на сотрудников клиник со стороны недовольных пациентов или начальства.

Депутат отметил, что к отъезду из страны врачей подталкивают ненормированный график, низкие оклады, отсутствие льгот, тяжелые условия труда и случаи насилия на рабочем месте. Возрастной диапазон большинства уехавших медиков составляет от 26 до 35 лет.

Как подчеркнул парламентарий, последней каплей для сотрудников сектора здравоохранения пандемия коронавируса, которая продемонстрировала все слабости системы и сделала работу ее персонала невыносимой. По данным политика, именно в последние годы «утечка мозгов» набрала наибольшие обороты.

В середине прошлого месяца более 250 тысяч медиков провели однодневную забастовку в различных городах Турции, требуя увеличения зарплаты, улучшения условий труда и отставки правительства республики. Врачи подчеркнули, что их окладов попросту не хватает на жизнь из-за стремительно растущей инфляции.

В начале декабря 2021 года также прошла демонстрация, однако поводом для критики стал закон о повышении оплаты труда. Его сочли дискриминационным даже квалифицированные специалисты, которым по данному постановлению и полагались надбавки на работе и пенсии. Причиной стало то, что ничуть не изменились оклады младшего персонала — медсестер и лаборантов, поэтому в знак солидарности с ними на митинги вышли и врачи.

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