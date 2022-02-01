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Традиционный фестиваль верблюжьих боев прошел в турецком городе Эльмали

Общество

Традиция верблюжьих боев насчитывает более 200 лет, а родиной этого зрелищного состязания считается Турция. Схватки между двугорбыми происходят и в естественной среде: таким образом животные решают, кому будет принадлежать самка. И вот с всех сторон в город Эльмали вновь стянулись караваны.

Соревнование не предполагает наличия специальной арены, так что зрители собираются в определенном месте и образуют контуры поля боя. Многие из них заждались возвращения этого зрелищного мероприятия.

«Впервые за 30 лет мы возродили эти зрелищные соревнования в нашем древнем городе Эльмали. Как и десятки лет назад, сюда пришло множество караванов со всей страны. Несмотря на холод, явка хорошая. Аудитория скучала по верблюжьим боям», — отметил заместитель мэра Эльмали Хасан Айдын.

Бои дают возможность хозяевам животных продемонстрировать своего питомца аудитории, подняв тем самым его цену. Болельщики тоже имеют шанс заработать, делая ставки на победителей.

«Мы приехали из Антальи. У нас два верблюда, которые будут участвовать в соревновании. Мы хотим продолжать эту старую кочевую традицию», — поделился Фарук Килдиран.

Схватка длится около 15 минут. Проигравшим считается верблюд, который упал или ретировался с ринга, не желая продолжая поединок. Победителя дуэли традиционно одаривают хорошим ковром.

«Здорово, что это спортивное мероприятие снова проводится в нашем городе. В нашем регионе издавна проживало много кочевников», — рассказал президент ассоциации кочевников западной Анталии Давут Айдын.

Культура верблюжьих боев в Турции находится на грани забвения. Одна из причин — зоозащитники, требующие отменить подобные фестивали из-за возникающей на них угрозы травм и гибели животных.

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