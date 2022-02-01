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Российский посол Грызлов проведет встречу с президентом Белоруссии Лукашенко

Политика
Российский посол Грызлов проведет встречу с президентом Белоруссии Лукашенко
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Минск, 1 февраля. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов проведет встречу с лидером республики Александром Лукашенко. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал.

Дипломатическая встреча пройдет во вторник, 1 февраля. Грызлов впервые проведет ее в статусе посла Москвы в Минске.

«Грызлов прибыл на встречу с Лукашенко, свою первую в статусе российского посла в Минске», — пишет Telegram-канал «Пул первого».

Грызлов исполнял обязанности полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. В середине января российский президент Путин назначил его послом в Белоруссии.

Ранее новоиспеченный посол заявлял, что главным приоритетом в его работе является многоплановая интеграция России и Белоруссии. По словам Грызлова, РФ важны условия для экономического роста и гражданского согласия в республике.

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Все новости / Политика / Российский посол Грызлов проведет встречу с президентом Белоруссии Лукашенко
лукашенко грызлов посол встреча
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