Лондону будет непросто лишить российских олигархов их активов в Великобритании.

Новый пакет антироссийских санкций, сформированный британским правительством, может включать в себя конфискацию находящейся на территории Соединенного Королевства собственности российских олигархов, а также заморозку их активов. Реализовать подобную инновацию Лондону будет непросто. Однако, если это все же случится, утратившим контроль над своими активами российским бизнесменам придется нелегко. Об этом последних предупреждал президент России еще в 2002 году.

Фронтмен «сдерживания» России

По мере того как США вынуждены сильнее концентрироваться на «ограничении» КНР, роль фронтмена «сдерживания» РФ в Европе активнее примеряет на себя Великобритания. В рамках этой тенденции 30 января глава МИД Великобритании Элизабет Трасс анонсировала введение Лондоном очередного пакета антироссийских санкций под предлогом наказания Москвы «за подготовку агрессии против Украины». При этом Трасс уточнила, что новые санкции могут включать в себя конфискацию находящейся на территории Соединенного Королевства собственности российских олигархов, а также заморозку их активов.

Отвечая на вопрос, могут ли подобные санкции ударить и по британским инвесторам, Трасс объявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Утром 31 января британское издание The Times опубликовало заметку под красноречивым заголовком «Олигархи, связанные с Путиным, сталкиваются с репрессиями своих капиталов в Великобритании. Новые санкции ударят по России там, где ей действительно больно». Из текста газеты следует, что британское правительство намерено ввести заморозку активов и запреты на въезды физических и юридических лиц, которые имеют «стратегическое значение для российского правительства». Кроме того, The Times сообщила о возможной приостановке Лондоном иммиграционной программы инвесторских виз Tier 1, также известных как «золотые визы», благодаря которой «более 700 миллионеров из России получили вид на жительство в Великобритании».

Все эти меры против российских олигархов, занимающих не последнее место в стратегии российского правительства, должны были быть реализованы в случае их одобрения парламентом. Поздним вечером 31 января миссис Трасс объявила, что новый британский режим санкций против РФ будет утвержден парламентом и готов к применению до 10 февраля.

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

«Ни шагу назад, миссис Трасс!»

Вряд ли инициативу, связанную с возможными действиями Лондона против капиталов, которые российские бизнесмены привыкли размещать в Великобритании, можно считать чем-то по-настоящему сенсационным.

Во-первых, о вероятности таких западных санкций российские власти неоднократно предупреждали отечественное бизнес-сообщество как минимум с начала XXI века. Достаточно вспомнить выступление президента РФ Владимира Путина летом 2002 года на IV съезде Торгово-промышленной палаты России, в ходе которого глава государства напомнил, что российские капиталы, размещенные в западных банках, однажды могут оказаться замороженными.

«Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!» — подчеркнул тогда глава российского государства.

Во-вторых, сами британцы еще до января 2022 года не раз намекали на стремление Лондона использовать санкции против находящейся в стране собственности российских бизнесменов как инструмент давления на российские власти и на президента РФ лично. Например, спустя год после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе популярность британских «золотых виз» среди российской бизнес-элиты резко пошла вниз. Объяснялось это весьма просто.

После событий 2014 года Лондон решил «наказать Путина руками российских олигархов». Для этого британские власти в 2015-м несколько модифицировали условия получения ВНЖ Великобритании за капиталовложения. Отныне соискатель «золотой визы» должен был обязательно иметь британский банковский счет, который подвергался внимательному изучению на «благонадежность». Значительная часть счетов российских соискателей данной визы тут же была признана сомнительной, что исключило владельцев этих счетов из участия в программе инвесторских виз Tier 1. Соискатели не получили ВНЖ, а Великобритания — инвестиций.

Тем не менее в Лондоне считали, что именно они остались в большем выигрыше: якобы рано или поздно, но среди не получивших ВНЖ в Великобритании российских бизнесменов накопится «критическая масса недовольства», которая подтолкнет Путина к уступкам Западу.

Довольно быстро стало понятно, что избранная Лондоном тактика не работает. Тогда британское правительство решило усовершенствовать свою схему давления на Москву путем включения в нее (под девизом борьбы с «грязными деньгами российских олигархов») в 2017 году так называемого Criminal Finances Act. Последний предусматривал появление Unexplained Wealth Order (UWO) — специального гражданско-правового средства конфискации активов, в случае если их владелец подозревается в связи с криминальными элементами или не может обосновать «благонадежность» своих доходов в глазах британской Фемиды.

Однако и в случае с UWO застать врасплох Москву у Лондона не получилось по той причине, что к 2020 году британская Фемида публично смогла доказать свои претензии только в отношении активов двух откровенно «мелких рыбешек», еще и не имеющих гражданства РФ! Охота на «рыбку покрупнее» вышла провальной. В частности, попытка выдвинуть претензию британских властей на собственность семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (типичного российского олигарха, не правда ли?) закончилась для англичан полным поражением.

Другими словами — Лондону, даже вооруженному UWO, отобрать либо заморозить активы российских олигархов оказалось непросто. Показательна и довольно спокойная реакция российского руководства на британские новации, выразившаяся в ироничном заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Telegram / Мария Захарова

Два инструмента Уайтхолла

Чтобы лучше разобраться в происходящем, ФАН попросил заместителя генерального директора Института национальной стратегии Александра Костина прокомментировать действия английской стороны.

— Александр Николаевич, насколько велики шансы у англичан посредством санкций против активов поймать на крючок российское бизнес-сообщество?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, неплохо бы разобраться с мотивацией англичан. После brexit (прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура. — Прим. ФАН) ценность и уровень участия Великобритании в европейской политике сильно понизились. Соединенное Королевство не является крупным инвестором в страны Восточной и Центральной Европы — эта роль принадлежит ФРГ. Европейцы не рассматривают английскую сторону в качестве серьезного военного гаранта. Наконец, в минском переговорном формате англичане также не участвуют. В то же время сохранять пассивность и продолжать терять в Европе свое влияние Лондон не хочет. Как итог — Великобритания выбирает в качестве средства для увеличения своего политического веса антироссийскую конфронтационную повестку. Для реализации такой повестки у Уайтхолла есть два инструмента.

— Какие?

— Первый — политическая провокация с привлечением британских медиа и спецслужб. Как это работает, мы видели на примере дела Скрипалей, «отравления» Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. — Прим. ФАН) и деятельности такой организации, как Bellingcat1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН). Второй — оказание давления на оппонентов через финансы. Потенциал первого инструмента в данный момент следует считать почти исчерпанным. По причине этого англичане решили активнее задействовать свой инструмент №2, что и выразилось в активном муссировании слухов о возможных санкциях Лондона против активов российских олигархов. С потенциальной эффективностью таких мер против отечественного бизнес-сообщества все просто. На основе британского права в их юрисдикции действует практически вся сфера экономического арбитража. Чуть ли не 90% всех офшоров сейчас тоже существуют в британской юрисдикции. Соответственно, чем больше средств вы вывели в офшор — тем выше шанс, что англичане вас на этом «прихватят».

Федеральное агентство новостей /

— Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у российских олигархов сомнительна и вызовет отток капиталов из страны — например, в Швейцарию или Гонконг. Вы согласны с таким мнением? К каким еще последствиям может привести «охота» Лондона за собственностью российских олигархов?

— Несомненно начнется серьезный отток российских (и не только) капиталов из Соединенного Королевства.

— В Швейцарию и Гонконг?

— Со Швейцарией я бы не торопился. Швейцария давно и успешно сотрудничает с американским минфином, открывая счета своих вкладчиков по запросу янки даже без судебной санкции. То есть вывод капиталов из Великобритании в Швейцарию для наших бизнесменов может оказаться прыжком из огня да в полымя. С Гонконгом ситуация интереснее. Я понимаю, что разговор о Гонконге в контексте темы нашей беседы прежде всего подразумевает зарождающуюся глобальную финансовую систему Китая. Но в том-то и дело, что она пока еще зарождается. Однако если англичане в компании с американцами (куда же без американцев?) постараются устроить против активов отечественного бизнес-сообщества тотальный армагеддон и российские олигархи начнут в массовом порядке эвакуировать свои средства с Запада в Гонконг, то тогда последний действительно может стать конкурентоспособной альтернативой западным финансовым центрам. Если такое случится, это и станет главным последствием «охоты» Лондона за собственностью российских олигархов.

Хусейн, Каддафи, авуары и шулеры

— Представим, что Лондон все же решился на компанию по введению масштабных санкций против размещенных в Великобритании активов российских бизнесменов. Какова, по вашему мнению, вероятность того, что собственникам, пусть и после длительных судебных тяжб, в итоге все же удастся вернуть контроль над своими активами?

— Полагал, что вероятность такая весьма мала. Стоит вспомнить, с какой легкостью американские и британские банки присвоили личные накопления не только Хусейна и Каддафи, но и авуары Ирака, а также Ливии. С шулерами нельзя садиться играть за один стол — все равно обманут!

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.