Киев, 1 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что воплощение Минских соглашений повлечет за собой разрушение страны.

Алексей Данилов изложил свою точку зрения о минских договоренностях в интервью журналистам Associated Press.

«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны», — заявил секретарь СНБО Украины.

По его словам, Запад не должен принуждать Украину соблюдать положения Минска-2 и вместо этого способствовать отводу российских войск от украинской границы.

Официальные представители РФ неоднократно указывали на нежелание Киева выполнять Минские соглашения и указывали на концентрацию крупных сил ВСУ в Донбассе. Эскалация региональной напряженности связана с действиями США и других стран НАТО, которые активно накачивают Украину вооружением, разъясняли в МИД и Минобороны РФ.

Ранее стало известно о планах Латвии и Канады направить военных инструкторов на Украину. О возможности поставок Киеву беспилотников и ПЗРК из Польши информировал RT.