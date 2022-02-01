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Секретарь СНБО Данилов: реализация Минских соглашений приведет к уничтожению Украины

Армия
Секретарь СНБО Данилов: реализация Минских соглашений приведет к уничтожению Украины
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 1 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что воплощение Минских соглашений повлечет за собой разрушение страны.

Алексей Данилов изложил свою точку зрения о минских договоренностях в интервью журналистам Associated Press.

«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны», — заявил секретарь СНБО Украины.

По его словам, Запад не должен принуждать Украину соблюдать положения Минска-2 и вместо этого способствовать отводу российских войск от украинской границы.

Официальные представители РФ неоднократно указывали на нежелание Киева выполнять Минские соглашения и указывали на концентрацию крупных сил ВСУ в Донбассе. Эскалация региональной напряженности связана с действиями США и других стран НАТО, которые активно накачивают Украину вооружением, разъясняли в МИД и Минобороны РФ.

Ранее стало известно о планах Латвии и Канады направить военных инструкторов на Украину. О возможности поставок Киеву беспилотников и ПЗРК из Польши информировал RT.

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