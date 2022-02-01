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Кедми назвал способ, как всего за сутки освободить Одессу от националистов
Политика
Кедми назвал способ, как всего за сутки освободить Одессу от националистов
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Романова

Если НАТО начнет выводить свои войска из Восточной Европы, то украинские власти побегут из страны. С таким заявлением выступил военный эксперт и политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Москва требует, чтобы Запад юридически гарантировал отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток, от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил Альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Яков Кедми считает, что сегодня идут серьезные переговоры между Россией и Западом, а вопрос Украины является второстепенным.

«Что означают для американцев переговоры с Россией? У них ведь к России требований нет. Все заявления по Украине и Грузии — детский лепет. Переговоры идут о том, будут ли в него включены американские базы с ядерным оружием или нет? Будут ли базы НАТО и США в Прибалтике или нет? Если такие поднимаются вопросы, кому интересна Украина?» — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Кедми назвал способ, как всего за сутки освободить Одессу от украинских националистов
wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Кроме того, Кедми назвал способ, как всего за сутки освободить Одессу от украинских националистов. По его словам, для этого достаточно, чтобы российские десантные корабли стали на рейд в 20 километрах от города, это заставит радикалов сбежать из «жемчужины у моря».

«Если НАТО двинется из Восточной Европы, действующий на Украине режим падет в этот же день. Киевские власти первыми побегут, если не будет поддержки НАТО и США. Сегодня режим на Украине такой, что России не нужно применять силу. Достаточно всего лишь три десантных корабля с бригадой морской пехоты. Они остановятся в 13 милях от Одессы, к утру в городе не останется ни одного националиста. Им ничего не нужно делать, просто стать на рейд», — резюмировал Яков Кедми.

США должны отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО, поскольку Россия не дрогнет на пути защиты своих национальных интересов. К такому выводу пришел автор статьи в издании Daily Caller Уильям Ругер.

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Все новости / Политика / Кедми назвал способ, как всего за сутки освободить Одессу от националистов
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