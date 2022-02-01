Крупная партия наркотических веществ изъята из нарколаборатории в Можайске

Москва, 1 февраля. Два жителя Одинцово 35 и 37 лет задержаны в Можайском городском округе. Они подозреваются в создании нарколаборатории и находятся под стражей.

Производство запрещенного вещества обнаружено в одном из частных домов в деревне Шаликово, правоохранительные органы изъяли целый арсенал средств для производства наркотика, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на информацию с портала «МВД Медиа».

Экспертиза показала: порошок является мефедроном. Его масса составила около 3 кг. Задержанные признались, что эта партия изготовлена за месяц, а сбыт они планировали по территории области с помощью тайников.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РА по факту приготовления к преступлению и незаконного изготовления наркотиков.

Ранее ФАН рассказывал о ликвидации незаконной нарколаборатории в Смоленске. В ходе обыска правоохранителями было изъято более 15 килограммов наркотического вещества.