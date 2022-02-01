Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 12:02
12:02
Экономика
«Для неоколониализма это нормально»: почему с Украины вывозится зерно в ущерб своему населению
12:00
Общество
Сын Леонида Куравлева произнес трогательную речь на церемонии прощания с отцом
12:00
Общество
Пожарные спасли из горящего дома 83-летнюю пенсионерку в Кузбассе
11:58
Общество
Врач Пшеничная спрогнозировала пик заболеваемости COVID-19 в России к середине февраля
11:55
Весь мир
Парламент Ливии изберет нового премьер-министра 8 февраля
11:55
Шоу-бизнес
Александр Жулин вспомнил, как изменил Татьяне Навке в браке
11:53
Политика
Одесский политик Албу: «Польша заинтересована в войне на Украине»
11:52
Происшествия
Мужчина упал с десятого этажа на проходившую мимо школьницу в Петербурге
11:50
Общество
Евгений Герасимов на церемонии прощания с Куравлевым рассказал, как актер вел себя в жизни
11:50
Происшествия
Полиция задержала двух мужчин за кражу наград ветерана ВОВ в Екатеринбурге
Все новости

Крупная партия наркотических веществ изъята из нарколаборатории в Можайске

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 11:17
Происшествия
Крупная партия наркотических веществ изъята из нарколаборатории в Можайске
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Москва, 1 февраля. Два жителя Одинцово 35 и 37 лет задержаны в Можайском городском округе. Они подозреваются в создании нарколаборатории и находятся под стражей.

Производство запрещенного вещества обнаружено в одном из частных домов в деревне Шаликово, правоохранительные органы изъяли целый арсенал средств для производства наркотика, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на информацию с портала «МВД Медиа».

Экспертиза показала: порошок является мефедроном. Его масса составила около 3 кг. Задержанные признались, что эта партия изготовлена за месяц, а сбыт они планировали по территории области с помощью тайников.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РА по факту приготовления к преступлению и незаконного изготовления наркотиков.

Ранее ФАН рассказывал о ликвидации незаконной нарколаборатории в Смоленске. В ходе обыска правоохранителями было изъято более 15 килограммов наркотического вещества.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Крупная партия наркотических веществ изъята из нарколаборатории в Можайске
подмосковье лаборатория порошок мефедрон
Комментировать