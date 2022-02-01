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Директор ФБР Кристофер Рэй заявил об исходящей от Китая угрозе для США

Политика
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил об исходящей от Китая угрозе для США
wikipedia.org  /  Federal Bureau of Investigation (FBI)

Вашингтон, 1 февраля. Китай представляет для Соединенных Штатов наибольшую угрозу в сфере финансовой безопасности и инноваций. С таким заявлением выступил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

По словам главы ведомства, если суммировать информацию, полученную из расследований ФБР, посвященных Китаю, то можно с уверенностью сказать, что ни одна страна в мире не представляет для США большей угрозы, чем КНР.

«Правительство Китая крадет ошеломляющие объемы информации и наносит серьезный, уничтожающий рабочие места ущерб в широком спектре отраслей», — сказал Рэй во время выступления в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии.

Журналисты The National Interest ранее отметили, что Тайваню не стоит полагаться на американские F-16 в случае войны с Китаем.

Посол КНР также предупредил об угрозе конфликта из-за поддержки США независимости Тайваня, передает НСН.

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