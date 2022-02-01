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Сбербанк ответил на угрозы санкций технологическими учениями

Экономика
Сбербанк ответил на угрозы санкций технологическими учениями
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 1 февраля. Российская компания «Сбер» провели технологические учения. На них отрабатывались действия банка в случае отключения западной IT-инфраструктуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Потенциальные ограничения могут коснуться не только импорта новой электроники. Наиболее существенным препятствием может стать отключение от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний. Российская организация предпринимает комплекс мер по противостоянию этим угрозам.

«Сбер» планирует массовую закупку серверов и систем хранения данных на случай блокировки. Такое решение поддерживают в правительстве. Опасения властей вызывают те компании, которые не начали процесс импортозамещения.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что компанию невозможно напугать санкционными ограничениями. По его словам, компания готова к любым вариантам развития событий.

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