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Налоговая пыталась через суд лишить Укупника ковидной госпомощи в 15 тыс. рублей

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 10:42
Общество
Налоговая пыталась через суд лишить Укупника ковидной госпомощи в 15 тыс. рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 февраля. Популярный певец Аркадий Укупник получил претензию от налоговой из-за ковидной государственной помощи в размере 15 тысяч рублей. Однако суд отказался удовлетворять иск, сообщил источник ФАН.

Заслуженный артист России получил от государства 15 тысяч рублей как индивидуальный предприниматель. Это было в 2020 году. Налоговая служба, посмотрев на дела исполнителя, потребовала вернуть деньги. Она объяснила это тем, что 68-летний композитор ничем не занимается и является злостным неплательщиком.

Московская ИФНС №31 обратилась в суд, заявив, что для Укупника 15 тысяч рублей являются не помощью, а незаконным обогащением. Она потребовала забрать эти средства у артиста. Однако суд, рассмотревший иск 17 января, встал на сторону Укупника. Будет ли обжаловано решение — пока не известно.

Федеральная налоговая служба в 2015 году подала иск на Укупника о признании его банкротом. Она требовала от артиста погасить долг в размере 716 тысяч рублей, но он этого не сделал. Однако певца банкротом все же не признали. Интересно, что в том же году с певцом судилась Кунцевская межрайонная прокуратура, которой удалось добиться выплаты от исполнителя штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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