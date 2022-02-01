Эксперт 19FortyFive высмеял западные мифы о российской армии

Вашингтон, 1 февраля. Западные лидеры не могут объективно оценить могущество и боевые возможности российской армии, так как опираются на устаревшие стереотипы и настоящие мифы о ВС РФ. В этом уверен американский военный аналитик Себастьен Роблин.

Военно-политическим руководителям государств НАТО нужен «трезвый взгляд» на ВС РФ, пишет эксперт Себастьен Роблин в статье для издания 19FortyFive. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ его публикации.

Совершенно ошибочно считать российскую армию «устаревшей и некомпетентной», высмеял подобный миф американский обозреватель.

«В 2009 году Москва начала масштабную модернизацию и реорганизацию своих вооруженных сил», — уточняет Роблин.

По его словам, так же ошибочно приписывать ВС РФ тактику времен Второй мировой войны, когда успех достигался наступлением крупных механизированных соединений. Современная российская армия воюет совсем иначе, развеял Роблин одно из устойчивых западных заблуждений о ВС РФ.

«Российские сухопутные войска практикуют "бесконтактную войну", в которой ведущую роль играет нанесение дальних и точных ударов», — напомнил автор 19FortyFive.

Третьим и четвертым западным мифом о российской армии Роблин назвал мнение о плохой подготовке личного состава и уверенность в низком уровень финансирования оборонных расходов.

Ранее эксперты японского портала Traffic News восхитились боевым возможностям новейшей российской БМПТ «Терминатор». О подготовке и оснащении инженерных частей ВС РФ сообщал RT.