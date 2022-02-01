Субсидии на оплату услуг ЖКХ могут получить 11 миллионов семей в России

Москва, 1 февраля. Адресные субсидии на оплату услуг ЖКХ могут получить 11 миллионов семей россиян, сообщила РИА Новости президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Увеличение получателей субсидий произойдет при переходе на экономические обоснованные тарифы за услуги ЖКХ. Соответствующую реформу анонсировал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он предложил устанавливать цены, исходя их планов модернизации коммунальной инфраструктуры. Гражданам, нуждающимся в финансовой поддержке, будет компенсирована государством часть затрат.

Увеличение стоимости услуг ЖКХ на 20% может произойти по двум сценариям. Согласно первому, при предоставлении субсидий будет сохранен региональный стандарт максимальной доли расходов на оплату коммунальных платежей на уровне 10–22%. По второму сценарию стандарт во всех регионах не превысит 15%.

«По первому сценарию на каждый дополнительный бюджетный рубль на выплату адресных субсидий семьям с низкими доходами, на компенсацию льгот и на финансирование бюджетных организаций мы получаем 4 рубля, по второму — 2,6», — отметила Косарева.

Число получателей субсидий при первом сценарии вырастет в 1,8 раза — до 6,8 млн семей, во втором — в три раза, до 11 млн семей. При первом сценарии бюджетные расходы вырастут в год на 110 млрд рублей, а при втором — на 245 млрд. С учетом льготников, оплачивающих 50% стоимости услуг ЖКХ, расходы бюджета вырастут на 150 млрд в первом случае и на 285 млрд во втором.

Доходы организаций коммунальной сферы тоже увеличатся до 977 млрд рублей в год, из которых 335 млрд составят платежи россиян.

«Получается, с новыми тарифами мы можем получить почти триллион рублей ежегодно», — приводит слова эксперта «ФедералПресс».

Она выразила надежду, что деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры ЖКХ, а не растворятся в долгах.

Правительство РФ потратит на модернизацию системы ЖКХ в наступившем году 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет — до 150 млрд рублей.