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Аналитик Коц: Киев набирает в ополчение пенсионеров и жертв «милитаристского психоза»

Армия
Аналитик Коц: Киев набирает в ополчение пенсионеров и жертв «милитаристского психоза»
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Москва, 1 февраля. Украинские отряды территориальной обороны, сформированные по инициативе Киева, могут стать еще одним фактором риска новых провокаций. Опасениями поделился военный обозреватель Андрей Коц.

Киев все больше увлекается милитаристской истерией и объявил о создании отрядов территориальной обороны. Администрация президента Украины Владимира Зеленского возлагает на новое формирование большие надежды. Военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц отметил, что хорошо киевская инициатива смотрится только на бумаге.

Набор в ополчение открыт едва ли не для всех желающих: как для женщин, так и почти пенсионеров. Иными словами, доступ к оружию получат и совсем случайные люди. При этом украинцы и так знают, что бывает, когда автомат попадает не в те руки. Буквально недавно в Днепре солдат-срочник Нацгвардии расправился с пятью сослуживцами из-за нервного срыва.

«Страшно представить, на что способны плохо подготовленные, но обозленные и хорошо вооруженные гражданские, доведенные до отчаяния военной истерией властей и СМИ», — подчеркнул Коц.

Фактически отряды теробороны, в которые набирают озлобленных пенсионеров, могут стать бомбой замедленного действия. Похожие опасения уже выражали в МИД РФ. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, ополченцы могут и без приказа спровоцировать боевые действия, если среди них найдутся жертвы «милитаристского психоза».

Ранее стало известно, что тероборона получит оружие времен ВОВ и пулеметы, которые являются ровесниками Красной армии. Финансировать новые формирования планируют из местных бюджетов.

При этом в Верховной раде уже звучали предложения по поводу оснащения ополченцев. Депутат Федор Вениславский заявил о возможности предоставления теробороне переносных зенитно-ракетных комплексов и минометов, сообщает RT.

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Все новости / Армия / Аналитик Коц: Киев набирает в ополчение пенсионеров и жертв «милитаристского психоза»
украина коц территориальная оборона
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