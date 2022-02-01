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«Абсурдная ситуация»: зачем разведка Украины вывозит из Киева секретные документы
Политика
«Абсурдная ситуация»: зачем разведка Украины вывозит из Киева секретные документы
Федеральное агентство новостей  / 

Украинские власти стараются убедить аудиторию в том, что никакого нападения на страну не будет. Эта разноголосица видна даже на уровне президентов США и Украины, которые озвучивали совершенно разные тезисы при личном разговоре. Об этом ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Разведданные Украины

Разведка Украины вывезла из Киева секретные документы. Об этом сообщили в The Washington Post со ссылкой на источники.

«Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — рассказал анонимный источник.

«Абсурдная ситуация»: зачем разведка Украины вывозит из Киева секретные документы
Федеральное агентство новостей /

Авторы материала связали это с подготовкой Украины к эскалации ситуации вокруг страны. Впрочем, газета также напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский в последнее время публично заявляет, что не видит прежней эскалации на границе с Россией, это якобы тревожит американских чиновников.

«Абсурдная ситуация»

Как отметил Сергей Простаков, если над страной нависает опасность военного нападения, то спасение важных архивов — это один из логичных шагов. Если опасность грозит с востока, то перемещение на запад важных грузов, которые необходимо сохранить, выглядит естественным. Поэтому не было бы ничего удивительного в поступке СБУ, если бы не все обстоятельства информационной кампании вокруг якобы готовящейся «атаки» России.

«Сложилась абсурдная ситуация, в которой главную роль по разжиганию конфликта играют зарубежные политики и СМИ. А украинские власти во главе с Зеленским стараются убедить аудиторию в том, что никакого нападения не будет. Эта разноголосица видна даже на уровне президентов США и Украины, которые озвучивали совершенно разные тезисы при личном разговоре», — пояснил Сергей Простаков.

«Абсурдная ситуация»: зачем разведка Украины вывозит из Киева секретные документы

В этих реалиях, заметил эксперт, спецслужба страны поступает согласно зарубежным заявлениям и предостережениям, а не в духе слов руководства Украины. Поэтому, уверен он, либо власти страны лгут своим гражданам и сами готовятся к нападению, либо СБУ им не подчиняется и действует по приказам с Запада. Очень похоже на то, что гораздо вероятнее второй вариант.

«Кроме создания дополнительных поводов в рамках глобального антироссийского информационного наступления, спецслужбы могут решать и свои локальные задачи. Например, «потерять» в ходе транспортировки некоторые важные свидетельства и документы, неудобные для самой СБУ, властей страны или их западных кураторов. В любом случае решение СБУ, если оно действительно имело место, подчеркивает зависимость Украины от Запада. Впрочем, происходит это не в первый раз и ничуть не мешает сохраняться киевскому режиму», — резюмировал свою позицию Сергей Простаков.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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