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Политолог Антонопулос заявил о сожалении Киева о тиражировании слухов о «вторжении» РФ

Политика
Политолог Антонопулос заявил о сожалении Киева о тиражировании слухов о «вторжении» РФ
Федеральное агентство новостей

Афины, 1 февраля. Руководство Украины переборщило с пропагандой «российского вторжения», а теперь страна теряет миллиарды. Об этом сообщил греческий политолог Пол Антонопулос в статье на портале InfoBrics.

Эксперт напомнил о сожалении президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что из-за паники на фоне ожидаемого «нападения» России из страны уже вывели огромную сумму — 12,5 миллиарда. В какой именно валюте — политик уточнять не стал, пишет «ПолитРоссия».

«Поскольку инвесторы бегут из страны, полагая, что российское вторжение неизбежно, Киеву потребуется около пяти миллиардов долларов для стабилизации экономической ситуации. Учитывая, что гривна бьет рекорды падения по отношению к доллару, ситуация кажется катастрофической», — написал Антонопулос.

Политолог Антонопулос заявил о сожалении Киева о тиражировании слухов о «вторжении» РФ
Федеральное агентство новостей /

Политолог отметил, что из-за своих же действий Киев оказался в проигрыше. Уже сейчас стало ясно, что Соединенные Штаты или Североатлантический альянс не собираются «раскошеливаться» и решать проблемы страны. По сути, Украина оказалась в собственной ловушке, однако теперь слишком поздно поворачивать назад.

«Кажется, теперь Киев отчаянно сожалеет о тиражировании слухов о «российском вторжении» и о том, что позволил англо-американскому альянсу и его медийному аппарату ухватиться за эту идею», — заключил политолог.

Автор статьи в издании Daily Caller Уильям Ругер ранее заявил, что Россия не дрогнет при защите своих интересов на фоне «флирта» Украины и США. По его словам, Вашингтону следует отказаться от поддержки Киева.

Украинцы на митинге потребовали у Зеленского не допустить войны с Россией. Акция состоялась в Киеве около стен Верховной рады, передает НСН.

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