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Мережко перед смертью соврал другу, что попал под машину

Общество
Мережко перед смертью соврал другу, что попал под машину
Global Look Press  /  Lev Ilyin

Москва, 1 февраля. Режиссер и сценарист Виктор Мережко предпочитал скрывать правду о своем здоровье незадолго до смерти. Об этом рассказал друг кинодеятеля — актер Виталий Максимов.

Артист посвятил большой пост покойному режиссеру на своей странице в Facebook. Максимов отметил, что они с Мережко познакомились еще в далеком 1984 году, но тесно стали общаться в апреле прошлого года. Взгляды актера и сценариста на жизнь оказались во многом схожи. При этом перед смертью режиссер зачем-то соврал близкому товарищу.

«Недели две назад сообщил мне, что попал под машину и лег на лечение и восстановление в хороший медицинский реабилитационный центр там, в Питере, где он жил в своей квартире уже давно, только иногда появляясь в Москве», — поделился артист.

По словам Максимова, Мережко попросил его не распространяться об этом, так как не хотел, чтобы его одолевали «желторотые сплетники». А за пять дней до смерти сценарист позвонил актеру, попросил передать привет Никите Михалкову и рассказал, что якобы поправляется. Артист спросил у режиссера, нужна ли ему помощь, не понимая, что друг с ним прощается.

«Голос при этом был каким-то сипловатым, затрудненным, явно ослабевшим. Я спросил, что случилось с голосом-то, если пострадало бедро? Ответил с юмором, что прикидывается Андроном Кончаловским. Ни слова ни о каком ковиде... А сегодня ночью пришла эта жуткая весть (о смерти Мережко. — Прим. ФАН)», — рассказал Максимов.

Напомним, Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. К смерти кинодеятеля привели последствия коронавируса. Прощание с режиссером планируют провести 3 февраля.

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режиссер максимов мережко
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