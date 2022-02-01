«Калашников» изготовил партию автоматов для заказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона

Москва, 1 февраля. Группа компаний «Концерн Калашников» отчиталась об изготовлении крупной партии современного автоматического оружия для одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Автоматы были произведены согласно контракту, заключенному АО «Рособоронэкспорт», сообщила пресс-служба «Калашникова».

«Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО «Концерн Калашников» в интересах иностранного заказчика из стран АТР», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее были опубликованы зрелищные кадры стрельбы морпехов Каспийской флотилии из автоматов АК-74 на полигоне Аданак в Дагестане. Об уникальных «морозных» испытаниях автоматов Калашникова сообщал телеканал «360».