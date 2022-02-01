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«Калашников» изготовил партию автоматов для заказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 10:23
Армия
«Калашников» изготовил партию автоматов для заказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 1 февраля. Группа компаний «Концерн Калашников» отчиталась об изготовлении крупной партии современного автоматического оружия для одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Автоматы были произведены согласно контракту, заключенному АО «Рособоронэкспорт», сообщила пресс-служба «Калашникова».

«Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО «Концерн Калашников» в интересах иностранного заказчика из стран АТР», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее были опубликованы зрелищные кадры стрельбы морпехов Каспийской флотилии из автоматов АК-74 на полигоне Аданак в Дагестане. Об уникальных «морозных» испытаниях автоматов Калашникова сообщал телеканал «360».

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