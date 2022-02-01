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Боевики скрылись от преследования армии ЦАР на территории базы миротворцев ООН

Весь мир
Боевики скрылись от преследования армии ЦАР на территории базы миротворцев ООН
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 1 февраля. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) позволил боевикам укрыться на территории собственной базы в районе деревни Бойо, сообщает Radio Lengo Songo.

«Голубые каски» оказывают помощь членам конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), они часто встречаются, обсуждают определенные вопросы. Поэтому мы не доверяем людям Организации Объединенных Наций, они полностью себя дискредитировали.

Мы боимся миротворцев, потому что они взаимодействуют с преступниками, а должны нас защищать», — рассказал на условиях анонимности один из жителей населенного пункта.

Он же утверждает, что во время совместного рейда правительственной армии (FACA), полиции и жандармерии в районе Бойо правоохранители наткнулись на небольшой лагерь Усмана Сисанкери, в котором было около 15 боевиков.

Боевики скрылись от преследования армии ЦАР на территории базы миротворцев ООН
flickr.com / hdptcar

Завязалась перестрелка, во время которой несколько радикалов, в том числе главарь небольшого отряда, получили ранения и обратились в бегство.

«Несколько человек добежали до военной базы МИНУСКА и их свободно запустили на территорию, что стало препятствием для представителей правоохранительных органов Центральноафриканской Республики.

Таким образом миротворцы предоставили защиту тем, кто грабит и убивает народ ЦАР. Что это, если не содействие преступникам?» — задается вопросом житель деревни.

Это далеко не первый случай, когда контингент Организации Объединенных Наций оказывает помощь радикальным группировкам на территории страны. Подробнее о подобных случаях можно прочитать в развернутой статье международной редакции Федерального агентства новостей.

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