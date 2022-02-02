Украинский ракетный катер «Прилуки» восьмой год служит без снарядов

Публицист Андрей Союстов рассказывает, как украинский ракетный катер «Прилуки» восьмой год несет службу без ракет. Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Спички — это не игрушка»

Недавно телерадиостудия «Бриз», принадлежащая Министерству обороны Украины, выложила на своем канале в YouTube очередной патриотический ролик. Ничего интересного в этом не было бы, если б не одно обстоятельство. Ролик оказался посвящен выходу в море катера «Прилуки» — вымпела ВМСУ, не побоюсь этого слова, удивительной судьбы.

Введенный в строй в 1980 году будущий «Прилуки» принадлежал к серии 257-тонных советских ракетных катеров проекта 206МР (шифр «Вихрь»), отличавшихся от своих предшественников наличием носового малопогруженного крыла. Последнее позволяло «Вихрям» развивать ход до 43 узлов.

Катер первоначально именовался Р-262 и имел весьма мощное для своего времени вооружение, включавшее 76,2-мм артустановку, 30-мм зенитную артустановку, а также две пусковые установки с дозвуковыми противокорабельными ракетами комплекса П-15М «Термит».

В середине 1990-х годов Р-262 был передан из ЧФ в состав ВМСУ и тогда же переименован в «Прилуки».

К началу нового века «Вихри» уже изрядно устарели и износились, что привело к их выводу из состава ВМФ РФ (один катер стал в 2015-м кораблем-музеем в городе Энгельс). Однако ВМСУ, несмотря на почтенный возраст «Прилук», продолжали активное использование своего ракетного катера. Тот неоднократно выходил в полигоны, вел там стрельбу из своей артустановки, а в 1999 году даже разок отстрелялся «Термитом». Катер регулярно принимал участие в сбор-походах, парадах и учениях Sea Breeze, Blackseafor и «Фарватер мира».

К 2014 году бывший Р-262 явно стал сдавать, из-за чего и встретил события Русской весны у севастопольского причала. Дальнейшее было вполне ожидаемо: 20 марта 2014 года на корабле без особого ажиотажа спустили флаг ВМСУ и подняли Андреевский флаг.

Надо полагать, последующее освидетельствование «Прилук» привело специалистов ЧФ к выводу, что этот далеко не новый катер реальной боевой ценности в современных условиях не представляет. «Прилуки» решено было вернуть украинцам — правда, без противокорабельных ракет, поскольку, как сказал командующий ЧФ вице-адмирал Александр Витко, «спички — это не игрушка».

facebook.com / ВМСУ

Sic transit gloria mundi

11 апреля 2014 года российские буксиры вытащили из Севастополя лишенный флагов опознавания «Прилуки» за пределы российских территориальных вод, где передали катер украинскому буксиру. По прибытии «Прилук» в Одессу выяснилось, что в местном арсенале отсутствуют противокорабельные ракеты. Де-факто ракетный катер превратился в безракетный, хотя де-юре в ВМСУ «Прилуки» продолжал числиться ракетным. Как шутили одесские остряки — из-за наличия на катере двух сигнальных ракетниц.

Последующая карьера «Прилук» оказалась довольно насыщенной. Периодически «выныривая» из ремонта, катер принимал участие в совместных учениях с кораблями стран НАТО, а также, компенсируя пустоту своих пусковых установок титаническими размерами украинского флага, воинственно бороздил акваторию одесского порта.

Правда, тут «Прилукам» следовало проявлять известную осторожность. На параде в честь 23-й годовщины независимости Украины погода случилась почти штормовая — с берега казалось, что зарывающийся носом в волны катер вот-вот уйдет под воду с концами. Однако судьба в тот день хранила «Прилуки» — катер закончил парадное прохождение в надводном, а не подводном положении.

Далее катер стал участником ракетной интриги

Дело было так. В 2014-м на Украине стартовала разработка «первой национальной» противокорабельной ракеты «Нептун» (на самом деле — украинского клона советской ПКР Х-35). Разработчики из киевского конструкторского бюро «Луч» обещали довести до ума свое изделие максимально быстро, после чего вооружить им не только украинские береговые ракетные комплексы, но и корабли ВМСУ. Последний тезис навел командование ВМСУ на мысль вооружить «Прилуки» «Нептунами» вместо отсутствующих и давным-давно устаревших «Термитов».

В декабре 2018 года пусковые контейнеры «Термитов» на катере демонтировали и стали ждать пусковые контейнеры с украинскими ПКР, которые, согласно обещаниям «Луча», должны были вот-вот появиться. По-прежнему именовать катер, лишенный теперь даже пустых пусковых контейнеров, ракетным было глупо даже по меркам ВМСУ. Вплоть до получения «Нептунов» «Прилуки» «разжаловали» из ракетных катеров в патрульные. Временно.

Однако с разработкой «Лучом» «первой национальной» ПКР что-то пошло не так — создание «Нептуна» сильно затянулось. Первоначально предполагалось, что украинские противокорабельные ракеты и созданные под них береговые ракетные комплексы начнут поступать в ВСУ в первой половине 2017 года. На деле же первый опытный (не серийный!) образец самоходной пусковой установки с «Нептунами» украинские военные получили лишь 5 марта 2021 года. О создании же корабельного варианта «Нептуна» до сих пор — ни слуху, ни духу.

Так и получилось, что временно патрульный катер «Прилуки» остается в ВМСУ патрульным (читай «почти безоружным») до сих пор. Что наглядно демонстрирует вышеупомянутый ролик телерадиостудии «Бриз». В нем мы видим, как из-за отсутствия ракетного вооружения, отважный экипаж «Прилук» вынужден лупить по мишеням из автоматов Калашникова. Ну, хоть на абордаж не бросается — и то хорошо.

Во флотах стран НАТО, к достижению стандартов которых так стремятся украинские адмиралы, есть давняя традиция сочинения девизов кораблей. Осмелюсь порекомендовать ВМСУ присвоить «Прилукам» девиз «Sic transit gloria mundi» (с латинского — «Так проходит мирская слава»). Мне кажется, тут он будет как нельзя более кстати.