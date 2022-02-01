«Для неоколониализма это нормально»: почему с Украины вывозится зерно в ущерб своему населению

В Киеве отметили неприятную тенденцию — в стране, собравшей в 2021 году рекордный урожай зерновых, остро не хватает зерна. Местные хлебопеки вынуждены покупать в Турции муку, произведенную из украинского сырья. По мнению экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, ничего странного в этом нет: сырье активно вывозится в Европу, а население страдает от дефицита. Корреспондент ФАН передает из Киева.

По данным украинских экономистов, в стране уже который месяц идет стремительное подорожание хлеба. Уже вскоре он рискует стать продуктом, который недоступен для малоимущих. По данным кабмина страны, в течение 2021 года его стоимость выросла в среднем на 23-24% и продолжает повышаться. Парадокс в том, что это происходит несмотря на то, что украинские аграрии собрали в прошлом году рекордный урожай — более 106 миллионов тонн зерна, в том числе около 32 миллионов тонн пшеницы.

Всю осень чиновники в Киеве радовались выдающимся показателям, заявляя об успешном строительстве «аграрной сверхдержавы». Впрочем, эксперты аграрного рынка отметили низкое качество зерна. По их мнению, доля продовольственной пшеницы (из нее можно изготавливать муку без добавок) в итоге составила меньше половины от всего собранного зерна. Свою долю пессимизма внесли и данные ООН, которая насчитала в 2021 году около 10 миллионов регулярно недоедающих украинцев. Теперь, судя по всему, голодных граждан может стать еще больше.

Тот факт, что цены на хлеб в стране бьют многолетние рекорды, связывают с двумя факторами — резким ростом цен на газ, а также с продажей на экспорт почти всей продовольственной пшеницы прошлогоднего урожая. Кстати, за год цена на природный газ для промышленных потребителей Украины выросла почти в шесть раз. В структуре цены хлеба удельный вес стоимости газа в январе 2022 года превысил 20%.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Напомним, производители продуктов питания перед Новым годом потребовали от кабмина предоставить им льготный газ украинской добычи — для предотвращения продовольственного кризиса. Ведь для того, чтобы смолоть муку из местного зерна, сейчас дешевле использовать мощности в Турции, которая получает газ из РФ по льготным ценам. В декабре 2021 года терпению украинских хлебопеков пришел конец. Высокие цены на газ привели к тому, что пекари выступили с угрозой прекратить производство.

Пытаясь остановить рост цен, пару недель назад кабмин Украины ввел госрегулирование цен на некоторые продукты питания. В перечень социально значимых товаров попали и пшеничная мука высшего сорта, хлеб белый и ржано-пшеничный. Верхний порог торговой наценки на эти товары хотели ограничить 10%, а его производителям вроде бы дали право на льготный газ украинской добычи. Этот шаг выглядел очень странно, ведь некоторые чиновники всегда считали госрегулирование «тяжелым пороком советской системы».

Тем не менее госрегулирование для социально значимых товаров на Украине не сработало. Причина проста — предприятия так и не получили льготный газ, а обуздать цены в торговых сетях правительство страны оказалось не в состоянии. Супермаркеты легко обходят ограничения на наценку: они просто убирают те социально значимые товары, на которые введено регулирование цен.

Ранее глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что поставщики газа «по надуманным причинам» не выполняют требования кабмина и не продают производителям продуктов голубое топливо по льготным ценам. Он рассказал, что к концу января ситуация для производителей хлеба «превратилась из критической в катастрофическую»: предприятия ежедневно теряют миллионы гривен из-за невозможности реализовать решение правительства. В сердцах Васильченко напомнил о недавних массовых митингах в Казахстане, которые тоже начались из-за повышения цен на газ.

Комментируя ситуацию с хлебом, сложившуюся на Украине, экс-министр экономики страны Виктор Суслов посоветовал принять решительные меры, вплоть до введения чрезвычайного положения.

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«Все зависит от того, какую продовольственную политику наши власти хотели бы проводить. В самом начале нынешнего кризиса у кабмина Украины были вполне приемлемые решения — ограничить цены на газ для производителей социальных продуктов, в том числе хлеба. Но вскоре выяснилось, что льготный газ в первую очередь получили предприятия крупнейших олигархов, а заводы, стоящие на грани закрытия, не получили ничего», — отметил Суслов.

А дальше начались затеи чиновников с ограничением торговых надбавок, что само по себе — неправильный путь, продолжил эксперт.

«Да, в условиях социалистической экономики эта мера ранее применялась, но в рамках нынешних украинских реалий она просто неуместна, ведь механическое введение надбавок в 10% к цене на хлеб может оказаться недостаточным, но при этом никто не собирается покрывать убытки бизнеса. А заставить бизнесменов работать себе в убыток невозможно: скорее из магазинов просто исчезнут социальные товары вместе с хлебом, — отметил экономист. — Сегодня создалась дикая ситуация: на Украине был собран рекордный урожай, но большая часть пшеницы была сразу же продана и вывезена из страны. А теперь наши предприятия вынуждены покупать в Турции муку, сделанную из нашей же пшеницы».

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«Сегодня собственниками пшеницы являются крупнейшие агрохолдинги, в том числе иностранные. Они имеют право продать пшеницу в любую страну — и они так и делают, оставляя Украину фактически без зерна. Для капитализма и неоколониализма это абсолютно нормально. В бедных странах аграрное сырье и продукты питания очень часто вывозятся из страны в Европу, а местное население вынуждено голодать. Это, кстати, очень типично для многих африканских стран. Украина сегодня уверенно движется по пути африканизации. Чтобы предотвратить эту ситуацию, правительство могло бы закупить зерно в госрезерв, предложив за него рыночную цену. Но кабмин Украины этого не сделал, потому что наши чиновники просто не умеют пользоваться механизмами госрезерва для регулирования внутренних цен. Как следствие, на Украине возник острый дефицит зерновых», — высказал свою позицию Суслов.

По мнению Виктора Суслова, это логичное следствие того, что на Украине вся аграрная отрасль была приватизирована.

Если с социальными продуктами сложилась критическая ситуация, то у власти есть право ввести в стране чрезвычайное положение. Например, перед лицом угрозы голода, отметил аналитик.

ФБА «Экономика сегодня» / Леонид Андросов

«По идее, власть может запретить вывоз любых продуктов за границы Украины или начать их конфисковывать у частных производителей в явочном порядке, как при советской продразверстке. Можно вообще установить на Украине полный социализм, если власть сочтет это необходимым. Весь вопрос в том, к чему это приведет, потому что такие действия власти наверняка вызовут крайне отрицательную реакцию МВФ и Запада, нас прекратят кредитовать и т. д. Хочу предупредить: вводя государственное регулирование цен на продукты, наша власть ведет Украину к еще более глубокому кризису», — предупредил он.

Если будет выполнено условие меморандума с МВФ и с начала мая половина газа собственной добычи должна будет выставляться на биржевые торги, то весь этот объем энергоресурса, с высокой вероятностью, будет уходить в Европу.