Тюрьмы США перешли на особый режим после убийства гангстеров «Мара Салватруча»

Вашингтон, 1 февраля. Все федеральные тюрьмы в США были закрыты после перестрелки с участием нескольких заключенных, которая произошла в одном из исправительных учреждений Техаса.

Федеральное бюро тюрем сообщило, что двое заключенных скончались в результате вспышки насилия, которая произошла в тюрьме города Бомонт, штат Техас. Еще два человека были доставлены в больницу с ранениями.

Fight at Beaumont Penitentiary results in two deaths, national federal prison lockdownhttps://t.co/PwKeLiobGy pic.twitter.com/aRxSKPdSDH — KFDM News (@kfdmnews) February 1, 2022

Представителю бюро сообщили, что решение о закрытии всех исправительных учреждений страны было принято «с большой осторожностью», назвав его «временной мерой для обеспечения надлежащего порядка в наших учреждениях». Приказ о закрытии тюрем подразумевает, что до окончания особого режима все заключенные остаются в своих камерах.

«Мы ожидаем, что эта мера безопасности будет недолгой. Федеральное бюро тюрем будет продолжать внимательно следить за событиями и соответствующим образом корректировать свою деятельность по мере развития ситуации», — говорится в официальном заявлении.

Издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что убитыми являются члены сальвадорской банды MS-13 («Мара Сальватруча»), которая считается одной из самых жестоких группировок в криминальном мире. Это вызвало опасения, что насилие может распространиться на другие тюрьмы, где также содержатся члены MS-13.

Prison fight leaves two MS-13 members deceased in Beaumont, Texas. All 120 prisons in the U.S. have been placed on lockdown. pic.twitter.com/zHAVElZggv — ChannelCinco TV (@channelcinco_tv) February 1, 2022

В настоящее время в 130 федеральных тюрьмах Соединенных Штатов содержится более 134 000 заключенных. Всего же в исправительных учреждениях США содержится более 2 миллионов человек. Несмотря на то, что из-за пандемии COVID-19 из пенитенциарной системы страны было освобождено значительное количество заключенных, тем не менее, по этому показателю и по количеству заключенных на 100 тыс. человек Штаты уверенно занимают первое место в мире.