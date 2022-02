Тюрьмы США перешли на особый режим после убийства гангстеров «Мара Салватруча»

Вашингтон, 1 февраля. Все федеральные тюрьмы в США были закрыты после перестрелки с участием нескольких заключенных, которая произошла в одном из исправительных учреждений Техаса.

Федеральное бюро тюрем сообщило, что двое заключенных скончались в результате вспышки насилия, которая произошла в тюрьме города Бомонт, штат Техас. Еще два человека были доставлены в больницу с ранениями.

Представителю бюро сообщили, что решение о закрытии всех исправительных учреждений страны было принято «с большой осторожностью», назвав его «временной мерой для обеспечения надлежащего порядка в наших учреждениях». Приказ о закрытии тюрем подразумевает, что до окончания особого режима все заключенные остаются в своих камерах.

Издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что убитыми являются члены сальвадорской банды MS-13 («Мара Сальватруча»), которая считается одной из самых жестоких группировок в криминальном мире. Это вызвало опасения, что насилие может распространиться на другие тюрьмы, где также содержатся члены MS-13.

