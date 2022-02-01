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Тюрьмы США перешли на особый режим после убийства гангстеров «Мара Салватруча»

Весь мир
Тюрьмы США перешли на особый режим после убийства гангстеров «Мара Салватруча»
Global Look Press  /  Maren Hennemuth / dpa

Вашингтон, 1 февраля. Все федеральные тюрьмы в США были закрыты после перестрелки с участием нескольких заключенных, которая произошла в одном из исправительных учреждений Техаса.

Федеральное бюро тюрем сообщило, что двое заключенных скончались в результате вспышки насилия, которая произошла в тюрьме города Бомонт, штат Техас. Еще два человека были доставлены в больницу с ранениями.

Представителю бюро сообщили, что решение о закрытии всех исправительных учреждений страны было принято «с большой осторожностью», назвав его «временной мерой для обеспечения надлежащего порядка в наших учреждениях». Приказ о закрытии тюрем подразумевает, что до окончания особого режима все заключенные остаются в своих камерах.

«Мы ожидаем, что эта мера безопасности будет недолгой. Федеральное бюро тюрем будет продолжать внимательно следить за событиями и соответствующим образом корректировать свою деятельность по мере развития ситуации», — говорится в официальном заявлении.

Издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что убитыми являются члены сальвадорской банды MS-13 («Мара Сальватруча»), которая считается одной из самых жестоких группировок в криминальном мире. Это вызвало опасения, что насилие может распространиться на другие тюрьмы, где также содержатся члены MS-13.

В настоящее время в 130 федеральных тюрьмах Соединенных Штатов содержится более 134 000 заключенных. Всего же в исправительных учреждениях США содержится более 2 миллионов человек. Несмотря на то, что из-за пандемии COVID-19 из пенитенциарной системы страны было освобождено значительное количество заключенных, тем не менее, по этому показателю и по количеству заключенных на 100 тыс. человек Штаты уверенно занимают первое место в мире.

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