Участники программы «Пушкинская карта» смогут бесплатно ходить на сеансы российского кино

Москва, 1 февраля. Обладатели «Пушкинской карты» смогут приобрести на нее бесплатный билет в кино. Однако список ограничен картинами российского производства.

В программе участвуют фильмы, которые были созданы при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино. Также в список включены картины из золотой коллекции, снятые до 1991 года, пишет телеканал «360».

«Уже сейчас учреждения культуры – участники программы «Пушкинская карта» могут создать события категории «Кино» на основе уже готового шаблона фильма. Все основные поля, относящиеся к кинокартине, будут заполнены автоматически», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте проекта «PRO.Культура.РФ».

Программа «Пушкинская карта» нацелена на популяризацию культурных учреждений и мероприятий среди молодежи. Она была запущена осенью 2021 года. После открытия программы молодежь стала массово оформлять карту. Участниками программы могут стать люди в возрасте от 14 до 22 лет.