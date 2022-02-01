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Совет безопасности продлил мандат Миссии ООН в Ливии до конца апреля
Весь мир
Совет безопасности продлил мандат Миссии ООН в Ливии до конца апреля
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 1 февраля. Совет безопасности Организации объединенных наций проголосовал за продление мандата Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) сроком до 30 апреля 2022 года.

Авторами инициативы выступили ряд стран-членов СБ ООН. Каждая из них предложила свой вариант развития событий с определенной датой.

Проект резолюции Великобритании включал в себя рекомендации властям Ливии о необходимости принятия важных шагов для успешного проведения президентских и парламентских выборов. Документ также содержал требования к зарубежным государствам по прекращению всяческой помощи наемникам и скорейшему их выводу. Лондон настаивал на продлении мандата до 15 сентября 2022 года.

Россия в свою очередь выразила несогласие с рядом пунктов, предложенных Лондоном. Москва настаивает на том, чтобы международное сообщество в первую очередь учитывало голос самих ливийцев.

Одна из главных претензий направлена против действия Миссии, которая управляется извне и в интересах третьих стран. Официальные лица РФ выступили за максимально эффективное представительство ООН, размещенное на территории североафриканского государства.

Россия также настаивала на назначении нового главы МООНПЛ, которого лично выберет генеральный секретарь Антониу Гутерреш. Однако против этого выступили Великобритания и США. Они считают, что эту функцию выполняет спецсоветник генсека Стефани Уильямс.

Тем не менее место руководителя Миссии ООН в Ливии с юридической точки зрения остается вакантным. В частности, после внезапной отставки Яна Кубиша в ноябре 2021 года.

В пятницу, 28 января, Россия предложила проект резолюции, в соответствии с которым мандат МООНПЛ продлевается до 30 апреля. За оставшиеся три месяца в стране должна наступить ясность относительно дальнейшей судьбы избирательного процесса.

В итоге члены Совбеза единогласно остановились на последнем варианте и продлили деятельность Миссии ООН в Ливии до 30 апреля 2022 года.

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