Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 10:32
10:31
Шоу-бизнес
Лев Лещенко в свой юбилей пожелал читателям ФАН счастья и вселенской любви
10:29
Происшествия
Прокуратура начала проверку после гибели работника при ремонте самолета в Минводах
10:29
Весь мир
Глава ВГС Ливии Аль-Мишри назвал неконструктивной работу Миссии ООН в стране
10:28
Общество
Рассекречено предсказание Ванги на 2022 год о богатстве «без денег на руках»
10:27
Политика
МИД России: Москва не передавала Вашингтону ответ на предложения по безопасности
10:26
Происшествия
Жителя Красноярского края приговорили к 10 годам колонии за убийство и расчленение жены
10:26
Политика
Мурат Нуртлеу занял пост руководителя администрации президента Казахстана
10:25
Происшествия
Найденная мертвой под Новгородом двухлетняя девочка могла сама выйти на улицу и замерзнуть
10:25
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 февраля, праздники, факты, люди
10:24
Общество
Мясников предупредил о снижении уровня магния в организме при употреблении антибиотиков
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 1 февраля, праздники, факты, люди

Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 февраля, праздники, факты, люди

1 февраля жители Поднебесной отмечают Новый год по лунному календарю. Для китайцев это главный и самый длинный праздник, гуляния длятся 15 дней. По традиции в этот период люди развешивают красные фонари и свитки на окнах и дверях своих жилищ и зажигают фейерверки. В первый день праздника на обеденном столе должно стоять как можно больше блюд. Согласно поверьям, все эти меры призваны отогнать или умилостивить мифическое чудовище по имени Нянь.

Кроме того, сегодня празднуется Международный день десерта. В этот день американка Энджи Дадли изобрела десерт под названием кейк-поп. В годовщину этого события кондитеры всего мира показывают свои шедевры и изобретают новые лакомства. Десерты не обязательно должны быть сладкими: иногда в них добавляют сыр или икру.

А в России свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники лифтового хозяйства. В этот день в 1949 году в СССР вышло постановление «Об организации производства лифтов». После Великой Отечественной войны страна активно восстанавливалась и застраивалась, и новые дома оснащались подъемными механизмами. Сейчас в России ежегодно проходит международная выставка лифтов Russian Elevator Week.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 1 февраля, праздники, факты, люди
праздники лоза ельцин китайский новый год история лещенко этот день в истории интересные факты
Комментировать