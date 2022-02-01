«Этот день в истории». Что произошло 1 февраля, праздники, факты, люди

1 февраля жители Поднебесной отмечают Новый год по лунному календарю. Для китайцев это главный и самый длинный праздник, гуляния длятся 15 дней. По традиции в этот период люди развешивают красные фонари и свитки на окнах и дверях своих жилищ и зажигают фейерверки. В первый день праздника на обеденном столе должно стоять как можно больше блюд. Согласно поверьям, все эти меры призваны отогнать или умилостивить мифическое чудовище по имени Нянь.

Кроме того, сегодня празднуется Международный день десерта. В этот день американка Энджи Дадли изобрела десерт под названием кейк-поп. В годовщину этого события кондитеры всего мира показывают свои шедевры и изобретают новые лакомства. Десерты не обязательно должны быть сладкими: иногда в них добавляют сыр или икру.

А в России свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники лифтового хозяйства. В этот день в 1949 году в СССР вышло постановление «Об организации производства лифтов». После Великой Отечественной войны страна активно восстанавливалась и застраивалась, и новые дома оснащались подъемными механизмами. Сейчас в России ежегодно проходит международная выставка лифтов Russian Elevator Week.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».