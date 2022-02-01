В мордовском доме-интернате пенсионер получил смертельную травму

Саранск, 1 февраля. Трагический инцидент произошел в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Мордовии.

Пенсионер упал, спускаясь с лестницы, при этом он получил серьезную закрытую черепно-мозговую травму. Медики Краснослободской районной больницы, куда его госпитализировали, более двух недель боролись за жизнь 65-летнего мужчины, но оказались бессильны, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о госпитализации в Санкт-Петербурге воспитанницы детского дома. Врачи диагностировали у нее отравление неизвестным наркотическим веществом и закрытую черепно-мозговую травму головы. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.