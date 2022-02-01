Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 10:31
10:31
Шоу-бизнес
Лев Лещенко в свой юбилей пожелал читателям ФАН счастья и вселенской любви
10:29
Происшествия
Прокуратура начала проверку после гибели работника при ремонте самолета в Минводах
10:29
Весь мир
Глава ВГС Ливии Аль-Мишри назвал неконструктивной работу Миссии ООН в стране
10:28
Общество
Рассекречено предсказание Ванги на 2022 год о богатстве «без денег на руках»
10:27
Политика
МИД России: Москва не передавала Вашингтону ответ на предложения по безопасности
10:26
Происшествия
Жителя Красноярского края приговорили к 10 годам колонии за убийство и расчленение жены
10:26
Политика
Мурат Нуртлеу занял пост руководителя администрации президента Казахстана
10:25
Происшествия
Найденная мертвой под Новгородом двухлетняя девочка могла сама выйти на улицу и замерзнуть
10:25
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 февраля, праздники, факты, люди
10:24
Общество
Мясников предупредил о снижении уровня магния в организме при употреблении антибиотиков
Все новости

В мордовском доме-интернате пенсионер получил смертельную травму
Происшествия
В мордовском доме-интернате пенсионер получил смертельную травму
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Саранск, 1 февраля. Трагический инцидент произошел в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Мордовии.

Пенсионер упал, спускаясь с лестницы, при этом он получил серьезную закрытую черепно-мозговую травму. Медики Краснослободской районной больницы, куда его госпитализировали, более двух недель боролись за жизнь 65-летнего мужчины, но оказались бессильны, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о госпитализации в Санкт-Петербурге воспитанницы детского дома. Врачи диагностировали у нее отравление неизвестным наркотическим веществом и закрытую черепно-мозговую травму головы. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / В мордовском доме-интернате пенсионер получил смертельную травму
пенсионер смерть травма
Комментировать