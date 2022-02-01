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«Кронштадт»: первый полет БПЛА «Орион» со спутниковой связью состоится до конца марта

Армия
«Кронштадт»: первый полет БПЛА «Орион» со спутниковой связью состоится до конца марта
Prt Scr youtube.com  /  KronstadtCompany

Москва, 1 февраля. Новейший российский беспилотник «Орион», оснащенный спутниковой связью, впервые поднимется в воздух до конца марта.

Система спутниковой связи и навигации позволит значительно увеличить дальность действия БПЛА «Орион», рассказали представители компании-разработчика «Кронштадт» в интервью РИА Новости.

«Первый этап летных испытаний нового «Ориона» планируется провести в первом квартале этого года», — сообщили в компании.

Ранее стало известно об установке оборудования спутниковой связи на перспективный российский дрон «Иноходец». О сроках испытания второго летного образца тяжелого БПЛА С-70 «Охотник» информировал телеканал «360».

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