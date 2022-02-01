Эксперт Шульгин прогнозирует дальнейшее ослабление рубля из-за геополитики

Москва, 1 февраля. Рост стоимости сырья, политика Центробанка России и низкий государственный долг не в силах помочь укрепиться рублю на фоне нарастающей геополитической напряженности. Таким мнением в беседе с агентством «Прайм» поделился начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Эскалация напряженности будет наблюдаться еще долгое время, считает эксперт, так что российская валюта может оказаться еще слабее, чем сейчас.

«Военного вторжения не будет, но будут согласованные жесткие рестрикции, которые дамокловым мечом будут висеть над рынком. Рынок будет вспоминать про риск жестких санкций при каждом геополитическом поводе. Евросоюз может начать согласовывать новый пакет санкций, менее жесткий. Например, за то, что Россия, как может посчитать ЕС, неправомерно использует свое положение ключевого поставщика энергии в Европу. США могут начать разрабатывать санкции за кибератаки со стороны РФ», — предупредил Шульгин.

Если в ближайшей перспективе цены на нефть не изменятся, то российская валюта способна удержаться на уровне ниже 80 рублей за доллар и 90 за евро. Однако это возможно в условиях прекращения спекуляций на ситуации, связанной с Украиной, добавил аналитик.

Из-за высокой чувствительности рынка к геополитической повестке на текущей неделе будут наблюдаться резкие колебания курса рубля, предсказал ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Инвесторы не любят неопределенность, поэтому давление на рубль выглядит обычным явлением, подтверждал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Главным образом все боятся жестких санкций со стороны Запада, цитирует его «ФедералПресс».