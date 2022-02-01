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Провалы Байдена: политолог назвал причины напряженности отношений Украины с США

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 11:36
Политика
Провалы Байдена: политолог назвал причины напряженности отношений Украины с США
Федеральное агентство новостей  / 

Из-за нагнетания ситуации вокруг Украины из страны бегут инвесторы, сильно страдает экономика. Киев хочет сбавить обороты, снизить градус напряжения, но США им этого не дают. Такую позицию в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Сложные отношения

Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла публикации о «растущей напряженности» в отношениях между Вашингтоном и Киевом из-за якобы имеющих место разногласий в оценках текущей ситуации на российско-украинской границе.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники в американской администрации, сообщил, что Белый дом недоволен тем, что официальный Киев «преуменьшает угрозу» якобы возможной эскалации со стороны России. Кроме того, в Вашингтоне считают, что Украина «без особой благодарности» принимает помощь со стороны США.

Провалы Байдена: политолог назвал причины напряженности отношений Украины с США
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Никаких трений между нашими странами нет. Послушайте, у нас могут проходить определенные дискуссии, могут быть разные точки зрения, но США являются нашим стратегическим партнером, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один», — сказала Маркарова в интервью телеканалу CBS.

Провалы Байдена

Как отметили Дмитрий Родионов, между США и Украиной не может быть никаких трений.

«Какие трения могут быть между «господином» и «вассалом»? США во всей этой истории выглядят откровенно глупо, когда они продолжают повторять как мантру: Россия вторгнется, Киев будет разграблен, в Киеве говорят, что ничего такого не ожидают. Вот и приходится украинскому послу оправдываться за свою страну, чтобы Вашингтон сильно не обиделся на самодеятельность Киева. Если Вашингтон сказал, что Россия нападет, значит, нужно готовиться к нападению. Только готовиться к нападению Украине накладно: из страны уже побежали немногочисленные инвесторы, ожидание войны уже отразилось на экономике, на уровне жизни людей — и без того не особо высоком. И это уже проблемы киевской власти, на которые Америке начихать. Им нужно как можно дольше поддерживать напряженность в мире вокруг гипотетической войны России с Украиной, а то и с НАТО», — пояснил Дмитрий Родионов.

Провалы Байдена: политолог назвал причины напряженности отношений Украины с США
Федеральное агентство новостей /

Для чего? По мнению политолога, тут есть ряд выгод. Во-первых, лично для Джо Байдена. После ряда провалов как во внутренней, так и во внешней политике ему очень нужна какая-либо победа. К примеру, победа над Россией.

«Не на поле боя, разумеется. Ему нужно показать всему миру, что президент России Владимир Путин якобы испугался. Именно в этом ключе и будет истолковано совершенно закономерное и логичное отсутствие вторжения России на Украину. На Западе все настолько зомбированы установкой о том, что Россия непременно нападет, что даже мысли о том, что Россия этого не делает просто потому, что ей это не нужно, они не допускают. По их убеждению, Россия может не нападать только тогда, когда она боится консолидации Запада», — добавил Дмитрий Родионов.

И Джо Байдену, заметил эксперт, выгодно, чтобы это напряжение длилось как можно дольше, чтобы американский обыватель меньше думал о проблемах собственной страны, в которых виноваты нынешние американские власти. Раскручивание истерии также дает США определенные, как им кажется, преимущества в диалоге с Россией по безопасности, возможность игнорировать наши законные требования.

«Они говорят: мы не будем вас даже слушать, пока вы оружием бряцаете! А всему миру: посмотрите, это же тоталитарная и агрессивная Россия, она хочет напасть на демократическую Украину, не стоит ее слушать! Наконец, эта ситуация позволяет вводить новые санкции (нам их уже обещают авансом), играть на бирже на понижении рубля и опасениях инвесторов. В конце концов, сохранять высокую цену на газ в Европе, которой внушают, что в любой момент Россия может прекратить поставки, от чего цена взлетает до небес. Нужно ли пояснять, кому выгодны высокие цены на газ?» — рассказал Дмитрий Родионов.

Провалы Байдена: политолог назвал причины напряженности отношений Украины с США
Федеральное агентство новостей /

Он обратил внимание, что для США в этой ситуации много плюсов. А Украине приходится это разгребать и периодически оправдываться: перед своим населением — «за психозы у хозяина и перед хозяином — за успокаивание населения».

«Смотреть на это можно лишь со смесью юмора и жалости», — резюмировал свою позицию Дмитрий Родионов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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