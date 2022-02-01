Авторы «Соника в кино» напишут сценарий к экранизации игры It Takes Two

Лос-Анджелес, 1 февраля. Кооперативная компьютерная игра It Takes Two получит экранизацию в виде фильма или сериала. Сценарием к проекту займутся авторы «Соника в кино».

Экранизация It Takes Two станет совместным проектом студии Hazelight и компании DJ2 Entertainment, которая специализируется на адаптации видеоигр для кино и телевидения. Креативный директор Hazelight Джозеф Фарес отметил, что ему и его команде было очень весело работать над игрой, поэтому она может стать хорошей основой для переноса на экран.

«Поскольку в ней сильное повествование со множеством сумасшедших персонажей и столь же сумасшедшими моментами совместного действия, потенциал для отличной адаптации для кино или телевидения огромен», — цитирует сотрудника студии Variety.

Пока нет информации ни об актерах, ни о киностудии или канале, которые могут заняться проектом. Однако известно, что сценарий для экранизации напишут Патрик Кейси и Джош Миллер, передает «Культуромания». Именно они работали над «Соником в кино» и его будущим сиквелом.

Ранее стало известно, что компания Dj2 Entertainment возьмется еще за несколько экранизаций видеоигр. В планах работа над проектами по Sable, Night Call и Mosaic.