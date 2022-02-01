Президент Армении Саркисян официально прекратил свои полномочия

Ереван, 1 февраля. Полномочия президента Армении Армена Саркисяна прекращены, сообщает парламент страны.

Саркисян заявил об уходе с должности 23 января. Спикер парламента Ален Симонян отмечал, что глава государства имеет право отозвать свое заявление в течение недели. В противном случае составляется протокол о прекращении полномочий президента.

«Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна», - говорится в протоколе на сайте парламента.

Как сообщалось ранее, желание Саркисяна уйти в отставку связано с расхождениями между его пониманием роли президента и действующими реалиями. По словам экс-главы государства, он не мог наложить вето на те законы, которые считал нецелесообразными для народа.