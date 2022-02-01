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Читатели The Daily Mail призвали Киев посадить Джонсона в четвертый реактор в Чернобыле

Политика
Читатели The Daily Mail призвали Киев посадить Джонсона в четвертый реактор в Чернобыле
gov.uk

Лондон, 1 февраля. Великобритании не стоит вмешиваться в дела Украины, поскольку эта ситуация может перерасти во второй Афганистан. К такому выводу пришли читатели британского издания The Daily Mail.

Журналисты опубликовали статью о предстоящем визите премьера Британии Бориса Джонсона на Украину. Вместе с ним должна была поехать глава МИД королевства Лиз Трасс, однако она заразилась коронавирусом, пишет НСН. Сейчас пока неизвестно, состоится ли визит политика в Киев на фоне этих обстоятельств.

Пользователи Сети бурно отреагировали на эти новости. Некоторые читатели высмеяли самого Джонсона, другие же посоветовали Лондону не ввязываться в проблемы Киева.

«Может, его там поместят в четвертый реактор в Чернобыле, и он вернется с новой прической», — пошути юзер под ником Furlow-o-Netflicks.

«Британии не надо связываться с Украиной. Это будет второй Афганистан», — озвучил весомую причину Colston.

Читатели The Daily Mail призвали Киев посадить Джонсона в четвертый реактор в Чернобыле
wikipedia.org / Hnapel / CC BY-SA 4.0

Читатели The Daily Mail сошлись во мнении, что возможный визит британского премьера на Украину организован для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем Лондона.

«Я сомневаюсь, что многие люди будут одурачены этой внезапной уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от хаоса у Бориса в стране», — заключил комментатор Lesley.

Премьер Великобритании Джонсон ранее отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины. Изначально планировалось, что Джонсон встретится с главой кабмина Японии Фумио Кисидой и обсудит широкий спектр тем.

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украина джонсон лондон британия
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