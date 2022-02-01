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Новолуние в Водолее благоволит новаторским начинаниям и личным проектам

Общество
Новолуние в Водолее благоволит новаторским начинаниям и личным проектам
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 февраля. Новый год по восточному календарю наступил 1 февраля 2022 года. Новый лунный год Водяного Тигра принесет много новых эмоций, начинаний и магию проявления.

Февральское Новолуние проходит в знаке Водолея — он связан с будущим и теми вещами, которые каждый человек хочет привлечь в свою жизнь. Это время пробуждения, когда нужно принять перемены и начать жить так, как всегда хотели. Важно сконцентрироваться на будущем, можно составить карту желаний или список дел.

Астрологи считают, что Новолуние в Водолее благоволит новаторским начинаниям и индивидуальным проектам, будет полезно сделать что-то привычное нетрадиционным способом. Эксперты советуют прислушаться к интуиции и дать волю творческому началу.

Новолуние в Водолее благоволит новаторским начинаниям и личным проектам
pixabay.com /

В этот день важно сосредоточиться на мыслях о любви и деньгах. Воздушный знак Водолей поможет добиться успеха в романтических отношениях или в финансовых проектах, пишет пользователь Ведьмочка на платформе «Яндекс.Дзен».

В Новолуние категорически запрещается мыслить шаблонно и стандартно, избегать своей уникальности и реагировать на критику окружающих. Следует довериться интуиции, даже если она поведет в неожиданном направлении. Не стоит забывать, что Меркурий еще не вернулся в нормальное состояние, поэтому важно поменять точку зрения и посмотреть на обстоятельства под другим углом.

Среди всех знаков зодиака астрологи выделили три, которые больше всего ощутят на себе влияние Новой Луны, — это Телец, Лев и Водолей.

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астрология новолуние год водяного тигра
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